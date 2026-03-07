Ветеринар призвал внимательно изучить породу перед покупкой кошки

Ветеринар призвала внимательно изучить породу перед покупкой кошки
Разновидности отличаются не только внешне, но и повадками и характером.
Воспитывать кошек сложно, поэтому к выбору следует подойти ответственно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
«Очень многое зависит от того, породное животное или беспородное животное. Если породное животное, а таких у нас в России каждая пятая кошка, то, наверное, можно прочитать про породу и понять, это более флегматичная порода и холерики. Ну явно, что британские кошки больше холерики, более флегматичные, чем сфинксы, например. А если мы говорим о микс-породе или о просто домашней кошке, по ней ничего понять нельзя. Ну видно, наверное, что котёнок более активный. Всё зависит от воспитания, как это ни странно. Кошек сложно воспитывать, это не собака».