Почему не всходит рассада: главная ошибка при поливе грунта

Часто бывает обидно: купил хорошие семена, дорогой грунт, посеял с любовью, а в итоге всходы редкие, хиленькие или вообще никакие. Начинаем грешить на производителей семян, на погоду, на магию. А дело может быть в простой, даже дурацкой ошибке — в неправильной подготовке почвы. Оказывается, мало просто насыпать землю в стаканчик и ткнуть туда семечко. Грунт нужно готовить по уму, и главное тут — вода.

Помните, что грунт — это не просто мертвая субстанция. В нем живет целая армия микроорганизмов, бактерий и грибков, которые делают почву плодородной. Они перерабатывают органику, помогают корням усваивать питание, защищают растения от болезней. Но вся эта братия очень не любит, когда грунт пересыхает в пыль. Если земля лежала у вас с прошлого года в открытом мешке и превратилась в сухарь, считайте, что биота там умерла. А на мертвом месте быстро поселяются патогены, и вместо помощи вы получите рассаду с черной ножкой. Не экономьте на свежем грунте, а если используете свой, храните его в холоде и в закрытой таре, подсказывает автор канала «В саду у Валентинки».

Многие проливают грунт прямо в день посева, и это ошибка. Почве нужно дать время остыть, точнее, «ожить». После полива микроорганизмы просыпаются и начинают размножаться не сразу. Лучше достать грунт из закромов за неделю до посадки, увлажнить его и оставить в покое. Если вы планируете добавлять триходерму или другие полезные грибки для защиты от гнили, их тоже вносят за несколько дней до посева, чтобы они успели освоиться. И только потом, когда земля настоится, можно сеять.

Кроме того, часто огородники набивают стаканы мокрой землей, утрамбовывают ее, чтобы плотнее, и думают, что так правильно. Но это путь к беде. Слишком плотный грунт не дает семенам пробиться, а корням дышать. Идеальный вариант — сначала увлажнить всю массу грунта в тазу или ящике, дать ей равномерно пропитаться, а уже потом раскладывать по стаканам. В стаканах почву нужно лишь слегка прижать, а окончательно ее уложит вода. Поэтому после того, как разложили землю по емкостям, пролейте ее еще раз так, чтобы вода вышла из дренажных отверстий, и оставьте на ночь или на сутки. Грунт осядет сам, как надо, без вашего фанатизма.

Как понять, что грунт готов к посеву? Есть старый дедовский способ. Сожмите горсть земли в кулаке. Если из нее выделились скупые капельки воды и ладонь испачкалась, а когда вы разожмете руку, комочек не рассыпается, но при падении на пол разваливается — это идеал. Такой грунт и влажный, и рыхлый одновременно. В нем семена не сгниют, не задохнутся и взойдут быстро и дружно. Так что не спешите, дайте земле время, и рассада отблагодарит вас мощными всходами.