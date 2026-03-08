Как выбрать кошку и какие необычные породы бывают

Эксперт-фелинолог, заводчик Светлана Пономарева рассказала «Вечерней Москве», как выбрать питомца и какие необычные породы представлены в России и за рубежом.

Я бы посоветовала приобретать немодные породы кошек. Бывает так, что порода «выстрелит» в каком-нибудь кино, в рекламе. Обыватель кидается покупать такую же. И эти животные, раз за них платят большие деньги, не подвергаются серьезному отбору. То есть продается все: неадекватные, дикие, больные, кошки с плохой генетикой. Сейчас у нас популярны мейн-куны, бенгалы, бурманские и абиссинские кошки.

Когда идете в салон выбирать телефон, вы наверняка говорите продавцу: «Мне, пожалуйста, такую-то оперативку, такую-то память». С кошками надо так же. Какие качества вам нужны? Активность? Внешность? Цена? Скажем, зачем человеку покупать сноу-шу за 200 тысяч, когда можно купить тайскую за 45 тысяч? Отличаются они для обывателя только тем, что одна с белым цветом, а другая без белого в окрасе. Если у тебя 10 детей в семье, трехэтажный дом и активный образ жизни, то тебе не нужен малахольный кот типа перса или британца, который будет спать целыми днями. Тут скорее нужна активная кошка, которая будет носиться с твоими детьми, терпеть все их идеи, катания на машинках и так далее.

Если берете кошку для одинокой пенсионерки, которой тяжело наклоняться, выбирайте британскую короткошерстную. Утром придет, мордой потыкается две минуты, вечером ляжет на коленки. В остальное время ее будет не слышно и не видно. Есть несколько универсальных пород, которые годятся всегда. Например, тайская или курильский бобтейл — крупная кошка с идеальным темпераментом, прекрасным здоровьем, высочайшим интеллектом. Если вернуться к ассоциации со смартфонами, то это будут дешевые телефоны на «Андроиде», которые при этом работают на удивление исправно.

Ликой

Ликой — редкая порода. Появилась недавно. Но сегодня в России есть пара питомников, очень сильных и хорошего качества. По их внешнему виду и не скажешь, но эти создания очень ласковые. И проблем со здоровьем у них практически нет. Первоначально задумывались как кошки исключительно короткошерстные и только в черном окрасе — чтобы они походили на волчат.

Американский керл

Самая редкая порода в нашей стране. В России два питомника, которые ей серьезно занимаются. В основном их любят не за внешность, а за темперамент, потому что эти кошки позитивные и удобные в содержании. Живут по 20 лет в отличие от многих «модных» кошек.

Мэнкс

Ни одного питомника породы мэнкс в России нет. Это кошка с острова Мэн, короткохвостая, похожа на британскую короткошерстную, только зад у нее более массивный, как у медведя. У породы имеются проблемы с генетикой. При неправильном разведении котята страдают недержанием. Мэнксы психически тонко организованы. Их даже вывезти в другую страну трудно: животные не выдерживают стресса. В тоже время похожие на них курильские бобтейлы обладают прекрасным здоровьем. Во всем мире не больше 10 питомников, которые занимаются породой мэнкс.

Шартрез

Шартрез, по сути, предок британской короткошерстной. Если рядом поставить британца и шартреза, обыватель скорее выберет пухлого медвежонка-британца, а не его «недокормленную» копию.

Бомбейская

Бомбейская кошка — некрупная черная гладкошерстная, очень приятная по темпераменту, абсолютно безвредная в содержании. Их тоже мало, особенно здоровых животных. Но в Москве есть один питомник.

Пиксибоб

Пиксибоб — американская порода. Кошка выглядит как канадская рысь: у нее укороченный хвост, диковатая мордочка, уши с кисточками. И окрас лесной, навевающий ассоциации со старым пнем, покрытым мхом. У многих кошек этой породы избыточное количество пальцев. В России два достаточно активных питомника. Один продает животных внутри страны, другой работает в основном с зарубежными коллегами. Обыватель этих кошек практически не знает. Если люди хотят короткохвостую кошку, то, скорее всего, они купят курильского бобтейла, который дешевле на два-три порядка и у которого большая палитра окрасов. В общем, массовой породой пиксибоб не станет точно.

Сноу-шу

В России два питомника, официально занимающихся разведением кошки породы сноу-шу. Это действительно редкие животные, причем людям они известны, их любят. Ни одного котенка практически не бывает в свободном доступе. На них всегда есть лист ожидания.

Саванна

В 2015 году саванны были признаны самыми дорогостоящими домашними кошками в мире. Бывают породными и гибридами с долей дикой крови. При этом самые красивые именно гибриды. Но эксперты говорят, что их очень трудно содержать дома. Покупать полудикое животное — очень плохая идея.

Гуляет не сама по себе

Некоторые владельцы кошек выгуливают своих питомцев. Есть ведь питомцы энергичные, активные. Если не дать им вволю набегаться, глядишь, дом будет разрушен.

Как за каменной стеной

Кошек считают довольно равнодушными животными, однако они регулярно доказывают свою преданность людям.

Кот Васька спас семью от медведя. Его хозяева выбралась на пикник в лес, и к ним пожаловал медведь. Бесстрашный боец, несмотря на явную разницу в весе и «вооружении», встал между медведем и людьми. Васька угрожающе выгнул спину и стоял так, пока обалдевший от такой наглости медведь не ушел восвояси;

В 2025 году кошка Мася ценой собственного здоровья спасла семью россиян от ядовитой змеи на Бали. Питомица заметила опасную гадюку, пытавшуюся заползти в дом, и вступила с ней в бой;

В 2015 году уличная кошка Маша стала звездой после истории в Обнинске. 10 января кто-то подбросил на лестничную клетку одной из многоэтажек коробку с двухмесячным младенцем. Кошка Маша прижалась к ребенку, вылизывала его и громко мяукала — звала людей. Несколько часов она грела ребенка своим телом. В итоге малыша вовремя доставили в больницу.

Игрушку для кота своими руками

Привяжите пробку от вина к веревке и подразните кота. Сомните лист А4 и придайте ему форму шара. Получится простенькая игрушка из бумаги для кота. Пришейте к перчатке ленты, наденьте ее на руку и поиграйте с котом. Наполните носок синтепоном или гранулами пенопласта, добавьте немного кошачьей мяты и зашейте носок. Нарежьте старую трикотажную футболку на небольшие полоски, сложите их вместе и свяжите из них бантики. Используйте как игрушку для кошки мячик для пинг-понга. Главное, чтобы он был качественными его нельзя было разгрызть.