Гипсокартон без трещин: шесть правил, о которых забывают новички

Многие думают, что работать с гипсокартоном просто: прикрутил лист к каркасу, прошелся шпаклевкой — и готово. Но на практике все не так. Стоит допустить пару мелких ошибок — и появляются трещины, вздутые швы и перекосы. Об основных правилах рассказывает автор канала «Реализатор идей».

Первое правило — не ставить листы вплотную к полу. Между гипсокартоном и полом обязательно оставляют зазор около сантиметра. Он нужен для компенсации температурных и влажностных изменений. Без этого лист может упереться в пол и со временем треснуть. Обычно под лист временно подкладывают кусок профиля или обрезок материала, а после монтажа убирают.

Второй важный момент — швы. Их нельзя шпаклевать просто так. Сначала на стык наклеивают армирующую ленту — чаще всего используют серпянку. Она принимает на себя небольшие деформации и не дает шпаклевке растрескаться. И лучше наносить два тонких слоя шпаклевки, а не один толстый.

Третье правило касается потолка. Здесь гипсокартон крепят только через подвесы. Жесткие соединения приводят к трещинам, особенно в новых домах, где перекрытия еще немного «гуляют». Подвесы позволяют конструкции слегка двигаться и снимают напряжение.

Четвертая ошибка — слишком глубоко закрученные саморезы. Шляпка должна лишь слегка утопать в картоне, но не разрывать его. Если перетянуть крепеж, через некоторое время точки крепления могут проявиться под краской.

Пятый прием помогает при формировании внутренних углов. Чтобы угол получился ровным, мастера иногда снимают фаску с обратной стороны листа по линии сгиба. Тогда лист складывается аккуратно, как книжка, и шпаклевка ложится ровнее.

И, наконец, грунтовка. Ее часто считают необязательной, но именно она укрепляет поверхность, связывает пыль и улучшает сцепление материалов. Без грунта шпаклевка может отслаиваться, а краска ложится пятнами.

