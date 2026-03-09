Пикировка перцев: правила и секреты крепкой рассады

Пикировка перцев — момент, который нельзя пропускать. Если оставить рассаду в общей емкости слишком долго, растения начнут вытягиваться, затенять друг друга, истощать корни, а риск болезней и водянки заметно возрастает. Чтобы перцы выросли крепкими и жирными, важно соблюдать простые правила от автора канала «Садовый мир».

© ГлагоL

Начинать пикировку лучше через 2-2,5 недели после дружных всходов, когда у растений появляется 1-2 пары настоящих листочков. Пересаживать лучше в небольшие емкости — например, одноразовые стаканчики на 200 мл с дренажными отверстиями. В дальнейшем потребуется еще как минимум одна пересадка в 500 мл или больше, если условия неблагоприятные.

Грунт для пикировки лучше использовать нейтральный по pH, рассыпчатый с небольшими комочками. Отличный вариант — смесь биогумуса и вермикулита в равных долях. В подготовленную емкость наливают землю на половину, делают углубление, добавляют немного укоренителя.

Перед пересадкой емкость с рассадой увлажняют, аккуратно извлекают растения вилкой, удерживая их только за листья, а не за стволик, чтобы не повредить сосуды. Корни слегка присыпают порошком укоренителя и ставят в лунку без загибов. Землю досыпают до 1-1,5 см от края, слегка обстукивая стаканчик, чтобы не осталось воздушных пузырей, и следят, чтобы семядольные листочки не заглубились.

Сразу после посадки рассаду аккуратно поливают по краю грунта, лучше грушей. Следующий полив делают через несколько дней, когда стаканчик станет легче. Подкормку можно проводить не раньше, чем через неделю после пикировки, например, гуматом калия в разведении 2,5 мл на 500 мл воды.

Следующую пересадку делают, когда корни начинают упираться в стенки стаканчика или закручиваться в кольцо. Соблюдение этих правил гарантирует крепкую, здоровую и сильную рассаду перцев, которая легко перенесет высадку и порадует урожаем.

