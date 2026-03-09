Кинолог рассказал о трех типах «улыбки» собак

Эксперт разъяснил, что оскал у собак может означать как радость и расслабленность, так и предупреждение об агрессии или сигнал подчинения и страха. Ключевые отличия кроются в положении тела, ушей и взгляде. Понимание этих нюансов поможет владельцам избежать конфликтов и укрепить связь с питомцем.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев разъяснил, как правильно интерпретировать поведение собак, когда они скалят зубы. По словам эксперта, люди часто очеловечивают питомцев и неверно считывают этот сигнал, что может приводить к конфликтным ситуациям.

В беседе с «Радио 1» специалист выделил три основные ситуации. Первая — выражение радости: пасть открыта, язык высунут, уголки рта растянуты, уши в естественном положении, тело расслаблено. Такая «улыбка» часто сопровождает игру или поглаживания.

Вторая ситуация — предупреждение. В этом случае оскал выглядит как застывшая гримаса, тело и уши напряжены, взгляд исподлобья, может слышаться низкое рычание. Такое поведение сигнализирует о дискомфорте и относится к «желтой зоне» по шкале агрессии. Игнорирование может привести к нападению.

Третий, самый загадочный тип — так называемый «сабмиссивный оскал» или оскал подчинения. Собака скалит зубы, но тело остается расслабленным, уши поджаты, глаза прикрыты. Питомец может перевернуться на спину, показывая беззащитность. Эксперт предупреждает, что в такие моменты не следует нависать над животным или пытаться его гладить, лучше дать пространство.

Голубев подчеркнул, что умение различать эти сигналы помогает выстроить доверительные отношения, а наказание за такое поведение недопустимо, поскольку это единственный способ для собаки выразить свои чувства.

