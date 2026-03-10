Как понять, что ваш кот отравился комнатными растениями

Кошки, грызущие комнатные цветы, рискуют не только испортить домашнюю зелень, но и серьезно навредить своему здоровью. Причем отравление часто остается незамеченным – хозяин в это время может быть на работе и даже не подозревать о случившемся.

Ветеринар и зоопсихолог Ангелина Сиротина в разговоре с "Радио 1" назвала первые признаки интоксикации у питомцев. По ее словам, проявления могут отличаться. Самое частое – у кошки начинает течь слюна. Также возможны расширенные зрачки и проблемы с координацией: животное шатается, может пятиться назад. Появляются рвотные позывы, снижается температура тела, потому что при отравлении она нередко падает.

Иногда, по словам врача, все обходится – организм сам справляется и выводит токсин. Но полагаться на удачу не стоит, особенно если состояние питомца быстро ухудшается. Если появляется затрудненное дыхание – это может говорить об отеке дыхательных путей, и тогда счет действительно идет на минуты.

Нужно срочно обратиться к специалисту. Есть препараты мгновенного действия, их вводят и тут же облегчают состояние, – отметила эксперт.

В одних случаях нужно вызвать рвоту, в других – экстренно ввести определенный препарат, чтобы снять отек. Самолечением заниматься нельзя – просто как можно быстрее везите животное в ближайшую ветклинику.