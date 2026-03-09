Эксперты рассказали, как правильно подготовить квартиру к весне

Смена сезонов — это самое удачное время для полноценной уборки в квартире или доме. К началу весны закончилась вереница больших праздников, и поэтому жилище нуждается в перезагрузке. При этом в квартирах еще работает центральное отопление, что поможет при очистке или смене текстиля. Подробнее о том, как подготовить жилье к весне, в материале «Парламентской газеты».

Первым делом — холодильник

К началу марта все основные большие праздники, которые отмечаются в холодное время года, уже отгремели. К тому же наступил Великий пост, правила которого многие стараются соблюдать. Вот почему это время можно считать самым подходящим для перезагрузки холодильника и кухни в целом.

«Сначала приводим в порядок холодильник, то есть моем, обеззараживаем, протираем и высушиваем все резинки, уплотнители и делаем полный, тотальный аудит для того, чтобы понимать, что у нас есть, что нам следует докупить, от чего избавиться. Что у нас будет храниться дальше, что нам нужно переупаковать и желательно, естественно, все это так или иначе пометить какой-то датой с момента нашего аудита», — рассказала «Парламентской газете» автор учебника «Клининг частных домов и апартаментов» Светлана Барбаумова.

После того как эта работа завершена, следует переходить к наведению порядка на кухне. При этом следует соблюдать золотое правило клининга.

«Начинаем очистку сверху и заканчиваем ее уже напольными покрытиями», — подсказала читателям «Парламентской газеты» эксперт.

Гардеробные и текстиль

Подготовка дома или квартиры к весне — правильная практика еще и из-за смены сезонов. Ведь меняется погода за окном, а значит, и меняется одежда и обувь — с зимней на демисезонную и даже летнюю.

«Прекрасно было бы разобрать гардеробы в это время. В том числе обеспылить их, обработать антистатическими средствами, чтобы пыль не садилась, в том числе на одежду. И, соответственно, поменять сезоны, что-то убрать на хранение, а что-то достать для того, чтобы пользоваться в течение сезона», — посоветовала Светлана Барбаумова.

Также период межсезонья подходит для очистки или смены домашнего текстиля — штор, пледов, ковров.

«Неплохо, если мы в этот сезон, вот в это время сделаем чистки текстильных покрытий: диванов, матрасов», — подсказала эксперт.

Это удобно сделать, пока работает центральное отопление.

«Мы можем весь текстиль прекрасно просушить, потому что в любом случае они будут подвергаться влажной обработке. И мы без затрат каких-либо на кондиционирование высушим текстильные покрытия», — пояснила Светлана Барбаумова.

Таким образом, основные заботы по подготовке дома или квартиры к весне — это генеральные уборки в отдельных зонах — шкафы, кухня, холодильник. А далее следует уже готовиться к мойке стекол и окон. Но это следует делать в последнюю очередь.