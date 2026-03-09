Пять ошибок в ремонте, о которых жалеют через год

Ремонт — всегда большой эксперимент: то, что кажется идеальным в проекте, может разочаровать после переезда. Авторы канала «REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА» собрали самые частые жалобы клиентов спустя год: от сложной в уходе сантехники до темных углов, которые делают квартиру меньше и мрачнее.

© ГлагоL

Черная сантехника

Модно и эффектно, но требует постоянного ухода: видны пыль, отпечатки пальцев, следы воды. Душевые лейки со временем теряют покрытие, и металл становится заметен. Заказчики говорят, что если бы делали снова, выбрали бы белую или хромированную сантехнику.

Однотонная плитка

Серая однотонная плитка на полу хорошо выглядит, но быстро заметен мусор. Сейчас лучше брать плитку с рисунком или под дерево, чтобы меньше выделялись загрязнения.

Темный коридор

Длинный коридор с большим шкафом оказался слишком темным. У соседей заказчиков светлый открытый проход, а им самим приходится включать свет даже днем.

Темные матовые фасады кухни

Серые матовые фасады красиво смотрятся при прямом свете, но постоянно видны отпечатки рук. Светлая кухня с полуматовым покрытием отражает больше света и выглядит визуально свежей.

Плитка над инсталляцией

Люк с плиткой над инсталляцией технически удобен, но визуально бросается в глаза. В будущем планируют закрыть нишу МДФ-панелями, оставив доступ к счетчикам.

Кстати, в ванной ошибки многие отметили не сразу — только спустя годы. Оказалось, что гидроизоляция, дешевые трапы, вентиляция и электрика — то, на чем нельзя экономить. А вот в остальных комнатах можно выбрать практичные решения вместо обоев: фактурная рогожка под покраску или кирпичная кладка. Их легко мыть и перекрашивать, а царапины — закрасить за час, писал «ГлагоL».