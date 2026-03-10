Ветеринар объяснил, как защитить питомцев от клещей весной

Теплая погода стала причиной раннего пробуждения клещей в России. Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, как обезопасить питомцев весной от паразитов.

Он уточнил, что в городах для этих насекомых весной создаются комфортные условия благодаря теплотрассам, которые не дают почве вокруг промерзать. Шеляков также добавил, что главная угроза от паразитов — инфекционные заболевания, которые без лечения могут привести к гибели животного.

Особенно подвержены риску животные с темной шерстью и длинным волосяным покровом, так как темные оттенки привлекают клещей сильнее.

Чтобы защитить питомцев, можно использовать капли и специальные таблетки. Ошейники, по словам ветеринара, менее эффективны, а спреи требуют регулярного использования перед каждой прогулкой. Кроме того, они уязвимы к воздействию влаги.

— Уже сейчас можно смело обрабатывать животных. У нас была достаточно теплая осень, поэтому выживаемость особей будет большая. В этом году ожидаем их много, — предупредил врач.

Заметив клеща, его необходимо аккуратно извлечь специальным инструментом или обычным пинцетом, вращательными движениями против часовой стрелки. Шеляков предупредил, что оставшиеся части тела паразита могут вызвать воспаление и инфекцию.

После удаления клеща важно следить за состоянием животного: любые признаки слабости, снижения активности, изменения температуры или покраснения мочи сигнализируют о необходимости срочного обращения к врачу, сообщает 360.ru.

3 марта в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что граждане из ряда регионов России начали обращаться за помощью врачей из-за укусов клещей. Однако сейчас ситуация остается стабильной, причин для беспокойства нет.