Кинолог рассказал, какие цветы особенно опасны для собак

Кинолог Голубев рассказал, какие цветы особенно опасны для собак
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал россиян помнить, что далеко не все подаренные цветы безопасны для питомцев. Он добавил, что особую угрозу представляют весенние растения.
— У некоторых цветов угрозу несет даже пыльца, — поделился специалист.
Эксперт напомнил, что тюльпаны, нарциссы и гиацинты очень ядовиты для собак. Опасность несут не только сами цветки, но и вода в вазах, в которой содержатся токсичные соединения.
Особую осторожность стоит проявлять с лилиями. При самом худшем исходе они могут привести к гибели питомца. Более редкие цветы, такие как ландыши, могут оказывать сильное воздействие на сердечно-сосудистую систему собаки.
Эксперт предложил владельцам питомцев выбирать безопасные варианты цветов: розы без шипов, орхидеи, подсолнухи и герберы, а также альстромерии.
При подозрении на отравление у собаки необходимо немедленно обратиться к ветеринару и не пытаться самостоятельно спровоцировать рвоту у животного, сообщает «Радио 1».
Главным «врагом» кошек среди цветов является лилия. Для питомцев она не просто вредна, а смертельно опасна. Даже пыльца, попавшая на шерсть, а потом на слизистую, может вызвать острую почечную недостаточность за несколько часов, предупредила флорист Арина Школина.