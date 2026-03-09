Огородница раскрыла секреты выращивания баклажанов

У жительницы Калача-на-Дону Елены Харченко подоконники уже заняты ящиками с будущим урожаем. В конце февраля – начале марта она сеет болгарские и острые перцы, а в середине месяца планирует заняться баклажанами.

Для посева Елена использует универсальный грунт на торфяной основе. Семена перцев она высаживает в секционные ящики – по две штуки в каждую ячейку, чтобы легче было пикировать. Баклажаны сеет рядками в цельные емкости, соблюдая между семенами расстояние около сантиметра и заглубляя их на 1,5–2 см.

Главный секрет дружных всходов – парниковый эффект. Ящики накрывают пищевой пленкой и убирают в тёплое тёмное место. Поливать в этот период нужно умеренно: конденсат сохраняет влагу, достаточно раз в несколько дней опрыскать почву. Как только появятся первые петельки всходов, пленку снимают, а рассаду переставляют на светлый подоконник. Теперь полив учащается до одного раза в 2–3 дня.

Сигнал к пикировке – появление двух настоящих листьев. Для перцев это ответственный момент: их рассаживают по две штуки в пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями. Такое парное соседство идёт растениям на пользу: в открытом грунте они вырастают объёмными и крепкими. Баклажаны же предпочитают одиночество.

