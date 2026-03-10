Дизайнер перечислил главные ошибки при самостоятельном создании интерьера

При попытке создать дома уютный интерьер многие люди сталкиваются с рядом распространенных ошибок, которые мешают добиться желаемого результата. Поэтому особенно важно заранее составлять четкий план ремонта. Об этом радио Sputnik рассказала дизайнер интерьера, архитектор Мария Боровская.

По словам специалиста, одной из главных ошибок при создании интерьера становится непродуманное зонирование. Перед началом ремонта важно делать замеры, схемы и продумывать концепцию, чтобы пространство не получилось хаотичным и было выполнено в одной стилистике.

«Пространство либо излишне раздроблено, либо, наоборот, отсутствует логичное разделение на функциональные зоны; частая ошибка — расстановка мебели строго по периметру комнаты», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что некомфортным жилье также делает неправильное освещение и нехватка розеток, приводящая к «паутине» из удлинителей. Не менее важно грамотно подбирать отделочные материалы и реалистично оценивать расходы, чтобы избежать дополнительных трат и эстетических промахов.

Кроме того, неудачным интерьер могут сделать перегруз, нехватка декора и несбалансированная цветовая гамма. Чрезмерное количество мелких деталей создает визуальный шум, а пустота без акцентов лишает помещение уюта и уникальности.

Дизайнер подчеркнула, что при самостоятельном создании интерьера важно не игнорировать инженерные коммуникации и масштабирование мебели. Так, предметы, которые не соответствуют габаритам помещения, могут нарушить гармонию всего пространства.