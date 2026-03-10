Агроном рассказала, как подготовить огород к весенней посадке

Март прекрасно подходит для активного открытия дачного сезона. «Вечерняя Москва» узнала у агронома Октябрины Ганичкиной, как подготовить свой участок к посадке ранних культур и какие семена лучше выбрать.

По словам специалиста, именно март является горячей порой посева овощных культур:

— Многие дачники еще в конце февраля посеяли баклажаны и перцы, теперь же пришло время для томатов, а с апреля следует приступать к рассаде огурцов.

По словам собеседницы «ВМ», в этом сезоне лучше всего выращивать зеленые культуры, всевозможные корнеплоды и овощи: картошку, капусту, тыкву, кабачки и лук. Чтобы растения плодоносили хорошо, почву необходимо снабжать комплексными удобрениями:

— Я рекомендую не использовать рассыпчатые и минеральные удобрения, поскольку они будут прожигать корешки молодых растений. А вот жидкая комплексная подкормка действует более мягко и эффективно.

Для хорошего всхода необходимо также смешать почву с окультуренным торфом, который улучшит структуру земли и ускорит процесс роста.

— Приготовленный торфяной компост станет полезным удобрением и доступным улучшителем грунта. Кстати, его можно также применять в саду и теплицах. Его следует смешать с землей, которая у вас на грядке, а потом уже выкладывать семена, — говорит Ганичкина.

Владельцам парников стоит также позаботиться о генеральной уборке:

— Сейчас идеальное время для обработки теплиц специальным препаратом, который уничтожает большинство вредителей, — карбофосом. Помните, если теплицы не продезинфицировать сейчас, они превратятся в настоящий рассадник болезней, и все растения погибнут.

Что же касается семян, их, заметила агроном, следует подбирать по следующим критериям:

— Необходимо узнать, какая у них всхожесть и сила роста, убедиться, что семена дают большой процент здоровых ростков.

Если энергия прорастания высокая и семена не подвержены зараженности сорняками, вредителями и болезнями, тогда их можно смело приобретать, заключила эксперт.

Также Октябрина Ганичкина в беседе с «ВМ» подробнее рассказала, как следует готовить почву, чтобы урожай был богатым.