Кинолог предупредил об опасности шоколада для собаки

Главная опасность шоколада для собаки — это содержащееся в нём вещество теобромин, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Для человека теобромин не представляет опасности, а вот у собак выводится очень медленно — накопление в итоге приводит к тяжёлому отравлению. Степень угрозы при этом будет зависеть от вида шоколада и веса питомца», — поделился он.

Смертельной дозой считается 200—300 мг теобромина на 1 кг веса собаки, продолжил специалист.

«Для сравнения: в белом шоколаде теобромина крайне мало. В молочном — 150—200 мг на 100 г. Самым ядовитым шоколадом будет тёмный, в котором содержание теобромина очень велико — может достигать и 1000 мг на 100 г», — предупредил он.

По словам кинолога, есть ещё одно опасное вещество — ксилит, который используется как заменитель сахара.

«Чаще всего он содержится в зубных пастах и леденцах, в шоколаде — реже, но встречается», — пояснил он.

Симптомы отравления теобромином проявляются в течение 12 часов, добавил Голубев.

«Они выражаются в виде рвоты, диареи, беспокойства, нарушения сердцебиения, судорог. Если собака съела тёмный шоколад или целую плитку, смерть может наступить в течение нескольких часов. Ксилит же может действовать как молниеносный яд», — заметил он.

Именно поэтому, по словам эксперта, медлить нельзя: необходимо срочно доставить собаку в ветеринарную клинику и захватить с собой упаковку от шоколада с составом.

«Если экстренно приехать к ветеринару невозможно, нужно связаться с ним: с его одобрения можно действовать самостоятельно и вызвать у питомца рвоту, если нет потери сознания. Однако собаку всё равно нужно будет показать врачу. До поездки в ветклинику также можно дать сорбент», — посоветовал он.

