На сколько часов можно оставлять собаку одну дома

В отличие от кошек, которые часто спокойно проводят время в одиночестве, большинство собак ориентированы на общение с человеком и тяжело переносят длительную изоляцию. Однако многим владельцам приходится уходить на работу или по делам. Вопрос о том, на сколько часов можно оставлять собаку одну, зависит сразу от нескольких факторов, о которых расскажет «‎Рамблер».

Щенки

Щенков нельзя оставлять одних надолго. Их организм еще только формируется, а привычки поведения только закрепляются. Маленький щенок нуждается в частых прогулках, кормлении и контакте с человеком.

Обычно щенков до трех месяцев можно оставлять одних не более чем на один–два часа. В этом возрасте они еще не способны долго терпеть и могут испытывать сильный стресс в одиночестве.

Щенков в возрасте от трех до шести месяцев иногда можно оставлять на три–четыре часа, но только при условии, что у них есть безопасное пространство, игрушки и возможность спокойно отдыхать.

Важно постепенно приучать щенка к одиночеству. Сначала хозяин может уходить из комнаты на несколько минут, затем на полчаса и постепенно увеличивать время отсутствия.

Взрослые собаки

Большинство взрослых собак способны оставаться одни дольше, но это не означает, что им комфортно проводить в одиночестве весь день. В среднем здоровую взрослую собаку можно оставлять одну примерно на шесть–восемь часов. Это время сопоставимо с обычным рабочим днем.

Однако важно, чтобы перед уходом собака получила достаточную физическую нагрузку: прогулку, игру или тренировку. Если животное активно и имеет возможность отдыхать, оно обычно проводит большую часть времени во сне.

Но даже взрослой собаке нежелательно регулярно находиться одной 10–12 часов. Длительная изоляция может привести к накоплению энергии, скуке и стрессу.

Пожилые собаки

Пожилые собаки часто хуже переносят длительное одиночество. С возрастом у них могут появляться проблемы с мочевым пузырем, суставами или развиться тревожность.

Таких животных обычно лучше не оставлять одних более чем на четыре–шесть часов. Им может потребоваться более частая возможность выйти на улицу или просто присутствие человека рядом.

Что влияет на переносимость одиночества?

Продолжительность времени, которое собака может спокойно провести одна, зависит не только от возраста.

Большую роль играет порода и уровень активности. Например, служебные и рабочие породы — бордер-колли, хаски, малинуа — часто хуже переносят скуку и одиночество. Им требуется больше стимуляции и общения.

Также важно учитывать характер животного. Некоторые собаки спокойно спят, пока хозяин отсутствует, а другие могут сильно переживать разлуку.

Еще один фактор — привычка. Если собака с детства постепенно привыкает оставаться дома одна, она и в дальнейшем обычно переносит это легче.

Признаки того, что собаке тяжело одной

Если одиночество вызывает у собаки сильный стресс, это обычно проявляется в поведении. Определенные реакции могут быть связаны с сепарационной тревогой — состоянием, при котором собака плохо переносит разлуку с владельцем. Среди распространенных признаков:

повреждение мебели или вещей,

длительный лай или вой,

попытки выбраться из квартиры,

частые «аварии» дома,

сильное возбуждение при возвращении хозяина.

Как помочь собаке легче переносить одиночество?

Чтобы собаке было проще оставаться дома одной, важно правильно подготовить ее к этому. Советы, как это сделать:

Перед уходом желательно дать животному достаточную прогулку, чтобы оно потратило энергию. Уставшая собака чаще всего просто ложится отдыхать. Также полезно оставлять игрушки или специальные кормушки-головоломки, которые занимают животное на некоторое время. Важно максимально эмоционально нейтрально покидать дом. Если хозяин каждый раз эмоционально прощается с собакой, это может усиливать тревожность. Некоторым собакам помогает наличие своего безопасного места — лежанки, клетки или уголка, где они привыкли отдыхать.

Таким образом, универсального времени, на которое можно оставлять собаку одну, не существует. Однако большинство специалистов сходятся во мнении: регулярное одиночество более восьми часов для собак нежелательно. Если вам приходится часто отсутствовать дольше, стоит подумать о дополнительных прогулках, помощи собачьей «няни» или возможности приходить домой в течение дня.

