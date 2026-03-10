Почему ваши цветы чахнут

Бывает так: все сделал по науке, поливаешь вовремя, света вдоволь, а цветы чахнут. Листья желтеют, рост встал, и растение буквально гаснет на глазах. Обидно, но дело тут часто не в «кривых руках» или плохом сорте, а в самой базе — в грунте. С виду он может казаться нормальным, но на деле работать против вас, рассказывает Вероника Поливкина.

© ГлагоL

Многие садоводы годами покупают одну и ту же землю, даже не догадываясь, что именно она потихоньку губит посадки. В магазине почти все пакеты выглядят одинаково: темные, вроде бы рассыпчатые, с заманчивой надписью «универсальный». Но растению плевать на этикетку, ему важно, чтобы корни дышали, а вода не застаивалась.

Главный враг — это плотный грунт на основе некачественного торфа. Стоит его полить, как он быстро уплотняется и перекрывает доступ воздуха к корням. Земля долго остается мокрой и начинает закисать, из-за чего корни вместо роста начинают буквально задыхаться. Снаружи цветок еще может выглядеть живым, но внутри уже запущен процесс угасания.

Определить проблемную почву несложно. Если вода после полива стоит на поверхности, при высыхании образуется твердая корка, а сам ком земли становится тяжелым и липким — дело плохо. При пересадке в такой почве корни обычно выглядят бурыми и развиваются очень слабо. Особенно остро на это реагируют рассада, фиалки, петунии, земляника, а также перцы и баклажаны.

Название «универсальный грунт» звучит удобно, но на практике такие смеси часто рассчитаны на длительное хранение, а не на активный рост. Обычно они почти полностью состоят из торфа и быстро теряют структуру. Сам по себе торф не страшен, но когда его слишком много, грунт удерживает избыток влаги и может резко менять кислотность, что приводит к корневой гнили.

Хороший грунт должен быть «живым» и дышащим. Он остается рыхлым даже после полива, быстро отдает лишнюю воду и не превращается в плотный ком. Именно в такой среде корни развиваются активно. Если растения уже сидят в тяжелой земле, ситуацию можно немного смягчить: сократить полив, добавить света и тепла, а при возможности аккуратно пересадить их в более легкую смесь.

Главное помнить, что растения чаще страдают не от нехватки удобрений, а от нехватки воздуха у корней. Именно состояние почвы решает, будет ли ваш зеленый подопечный расти или постепенно чахнуть.

Универсальный грунт из магазина — лотерея: часто это кислый торф. К счастью, вы можете смешать его самостоятельно по рецепту «ГлагоLа». А перед посадками подготовьте его — увлажните и проверьте влажность.