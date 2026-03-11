Можно ли ужиться комнатным растениям и кошкам под одной крышей

Россиянам объяснили, чем могут быть опасны комнатные цветы и питомцы друг для друга.

С наступлением весны так и тянет оживить интерьер зеленью. Многие начинают выращивать дома разные растения. Но насколько это безопасно для кошек? Ветеринар и зоопсихолог Ангелина Сиротина в разговоре с "Радио 1" пояснила, что кошки грызут цветы не просто так – чаще всего из‑за нехватки витаминов или чтобы очистить желудок от скопившейся шерсти.

– Сейчас идет весна. Нужно высаживать пророщенную травку: овес или пшеницу. Это можно купить в зоомагазине. Во-первых, там содержатся витамины, во-вторых, покушав траву и эвакуировав ее обратно, кошки чистят желудок. Вместе с травой выходит залежавшаяся шерсть, – отметила специалист.

Что касается домашних растений в горшках, тут, по словам эксперта, приходится выбирать: либо цветы, либо кошка. Договориться с питомцем почти нереально, и попытки сохранить и то и другое часто заканчиваются либо испорченными растениями, либо проблемами со здоровьем у животного.

– Кошки и растения не очень ладят. Мало того, что растения ядовиты, так еще и цветы страдают от того, что их грызут и ломают. Кошки часто ходят в туалет в большие горшки, и растение погибает от мочевины, – объяснила ветеринар.

Сиротина подчеркнула, что полностью безопасных комнатных растений для кошек нет – даже обычная ромашка в больших дозах может вызвать отравление.