Липкий налет на кухонных шкафах: простые способы вернуть фасадам чистоту

Даже у самой аккуратной и чистоплотной хозяйки на кухне со временем появляется неприятная проблема — липкий слой жира на фасадах шкафов. Во время готовки капли масла поднимаются вместе с паром и оседают на поверхностях, особенно рядом с плитой. Со временем к ним прилипает пыль, и прозрачная пленка превращается в плотный налет, из-за которого шкафы выглядят тусклыми и неопрятными.

Удалить загрязнения бывает непросто: обычная влажная тряпка редко справляется со старым жиром. При этом агрессивная бытовая химия подходит не для всех материалов и может повредить покрытие мебели. К счастью, существует немало простых способов очистить кухонные фасады без лишних затрат. Какие? Давайте разбираться.

Сода и горчица — проверенное домашнее средство

Одно из самых известных домашних средств для очистки кухни сочетает пищевую соду и горчичный порошок. Ингредиенты хорошо растворяют жир и помогают размягчить загрязнения. Для приготовления состава соду смешивают с горчицей и добавляют немного растворенного хозяйственного мыла. Получившуюся пасту наносят на загрязненные участки кухонных фасадов и оставляют примерно на десять минут. За это время смесь успевает разрушить жирный слой. Затем поверхность аккуратно протирают губкой и смывают остатки состава.

Перекись водорода и сода — для глубокой очистки

Когда на фасадах появляется не только жир, но и неприятный запах или следы бактерий, помогает смесь перекиси водорода и соды. Ингредиенты смешивают до густой пасты и наносят на проблемные участки примерно на 10 минут. Активные вещества растворяют жир и одновременно дезинфицируют поверхность. После обработки шкафы протирают влажной губкой, а затем полируют сухой салфеткой из микрофибры. Если загрязнения небольшие, можно использовать менее агрессивный вариант: перекись разводят водой в пропорции 1:2, распыляют на фасады и оставляют примерно на 20 минут, после чего поверхность протирают чистой тканью.

Уксус и средство для посуды — против жирной пленки

Кислоты хорошо справляются с бытовыми загрязнениями, поэтому уксус часто используют для очистки кухонных шкафов. В сочетании с обычным средством для мытья посуды он превращается в эффективный обезжириватель. В распылителе смешивают воду и столовый уксус в равных пропорциях, добавляют несколько капель посудного геля и хорошо встряхивают. Полученным раствором опрыскивают загрязненные фасады и оставляют примерно на 10 минут. После этого поверхности протирают влажной губкой и вытирают насухо. Если жир въелся в покрытие, можно сделать своеобразный компресс — смочить тряпку в растворе и приложить ее к загрязненному участку на 10-15 минут.

Лимонная кислота — для свежего жира

Лимонная кислота и лимонный сок мягко растворяют жир и при этом не оставляют резкого запаха. Средство удобно использовать для регулярной уборки кухни. Для приготовления раствора около 15 граммов лимонной кислоты растворяют в литре воды и распыляют на фасады с помощью пульверизатора. Через полчаса загрязнения размягчаются, и их можно легко удалить губкой. Если пятно свежее, иногда достаточно просто натереть его долькой лимона и оставить на некоторое время, после чего протереть поверхность влажной салфеткой.

Нашатырный спирт — для стойких загрязнений

Иногда жирный налет оказывается слишком плотным. В таких случаях помогает раствор нашатырного спирта. Его смешивают с теплой водой в равных пропорциях и распыляют на загрязненные участки. Через несколько минут поверхность протирают влажной тканью и вытирают насухо салфеткой из микрофибры. Но такой способ подходит не для всех материалов. Нашатырный спирт не используют для деревянных фасадов, а применять его рекомендуется не чаще одного раза в несколько месяцев.

Пароочиститель — против старого жира

Если в доме есть пароочиститель, он может значительно облегчить уборку кухни. Горячий пар размягчает жир и уничтожает бактерии, не требуя дополнительных моющих средств. Метод подходит для большинства влагостойких поверхностей. После обработки достаточно протереть фасады чистой тканью. Однако пар не рекомендуется использовать для натурального дерева и материалов, чувствительных к влаге.

Специальные средства — универсальное решение

Кроме народных методов можно использовать современные промышленные составы от жирного налета. Многие из них содержат мягкие обезжиривающие компоненты и натуральные цитрусовые масла. Средства хорошо подходят для регулярного ухода за кухней и поддержания чистоты. Но со старыми плотными загрязнениями они иногда справляются хуже, чем более концентрированные или домашние составы. Сильные щелочные жироудалители работают очень быстро, но использовать их нужно осторожно. Они подходят не для всех материалов и требуют обязательного использования перчаток.