Микрозелень на подоконнике: как и зачем вырастить маленький огород дома

Такие посадки не требуют ни дачи, ни сложных агротехнических знаний, ни терпения длиной в сезон. Нужен только подоконник, горсть семян и несколько дней ожидания. Через неделю на кухне уже появляется свежая зелень, которая делает любой салат или тост гораздо вкуснее и интереснее.

При этом микрозелень давно перестала быть просто модным украшением тарелок в ресторанах. Сегодня это один из самых простых способов добавить в рацион концентрированные витамины, ферменты и антиоксиданты — особенно в те месяцы, когда нормальная зелень на рынках пока стоит заоблачно, да и неизвестно, откуда ее привезли и чем поливали. Рассказываем, в чем тут фишка и как быстро устроить мини-плантацию дома.

Что такое микрозелень и почему она полезнее обычных трав

Микрозелень — это молодые ростки овощей и трав, которые срезают на стадии первых листьев, обычно через 5-12 дней после прорастания. В этот момент растение переживает самый активный этап роста. Оно использует запас питательных веществ из семени и направляет их в молодой побег. Поэтому концентрация витаминов, полифенолов и антиоксидантов в микрозелени может быть в несколько раз выше, чем во взрослом растении.

Например, у ростков брокколи много сульфорафана — соединения, которое славится своими противовоспалительными свойствами. У ростков редиса ценными являются, в первую очередь, горчичные масла, стимулирующие пищеварение. А гороховая микрозелень богата растительным белком и хлорофиллом.

Что можно вырастить на подоконнике

Микрозелень растет почти из любых семян съедобных растений, но некоторые культуры особенно считаются особо удачными для домашнего выращивания. Редис — чемпион по скорости, его ростки появляются буквально за несколько дней и имеют яркий перечный вкус. Горох дает сочные, хрустящие побеги со свежим сладковатым вкусом, которые хороши в салатах и теплых блюдах.

У подсолнечника — плотные мясистые листья с легким ореховым оттенком, брокколи и капуста — мягкие по вкусу и очень насыщенные по составу. Кресс-салат — классика микрозелени, растет быстро и почти без усилий, а эстетам определенно стоит попробовать амарант или красную капусту — их ростки ярко-розовые и очень декоративные.

Как вырастить микрозелень прямо сейчас

Никаких сложных установок не нужно: достаточно неглубокого контейнера, немного грунта или кокосового субстрата и обычного дневного света. На дно насыпают слой земли около двух сантиметров, увлажняют его и равномерно распределяют семена по поверхности, сеять можно довольно плотно — микрозелень не растет до больших размеров.

После этого семена слегка прижимают к почве и опрыскивают водой. Контейнер ставят на светлый подоконник, в первые пару дней его можно прикрыть крышкой или пленкой, чтобы сохранить влажность, а через несколько суток появляются зеленые петли ростков.

Когда и как собирать урожай

Микрозелень срезают тогда, когда появляются первые настоящие листочки, обычно это происходит на 7-10 день. Срезать лучше ножницами, оставляя корни в земле, после срезки ростки можно сразу есть — они максимально свежие и ароматные. Через пару дней можно посеять новую партию — таким образом, получится практически непрерывный конвейер сочной, вкусной и очень полезной зелени.