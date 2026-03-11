Депутат рассказал, как бороться с вредителями в саду

Депутат Государственной думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил садоводам, что ранней весной необходимо провести ряд мероприятий для защиты деревьев от вредителей. Об этом пишет сетевое издание Pravda.ru.

Очень важно сделать ряд работ пока почки на деревьях остаются в состоянии покоя. Это поможет ликвидировать зимовавших вредителей до их пробуждения. Для борьбы с паршой и монилиозом можно использовать бордоскую жидкость или медный купорос. Не лишней будет обработка с помощью смесей с мочевиной.

«Многие дачники совершают ошибку: ждут устойчивого тепла и начинают опрыскивание, когда почки уже тронулись в рост. Первую обработку нужно проводить при температуре +4 градуса, когда вредители еще прячутся в трещинах коры. Важно прекратить все работы в период цветения, чтобы не навредить пчелам», — отметил депутат.

Перед химической обработкой надо очистить стволы от старой коры и опавшей листвы, а после санитарной обрезки следует продезинфицировать срезы медным купоросом. После опадания лепестков следует провести завершающую обработку. При этом важно соблюдать температуру, которая рекомендуется для применения биопрепаратов. Это позволит использовать их максимально эффективно.