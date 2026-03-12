Ветеринар дала советы, которые помогут питомцу пережить весеннюю аллергию

Витаминные добавки и гигиена помогут домашним животным легче перенести весеннюю аллергию на пыльцу, которая проявляется кожными реакциями: зудом, дерматитом. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Газета.Ru

По ее словам, собаки в целом предрасположены к этому недугу, однако, сильнее всех страдают брахицефалы, поскольку из-за особенностей строения морды им сложнее дышать при отеке.

«Чтобы питомец легче перенес сезонное цветение, уже сейчас следует начать укреплять его иммунитет: чем он крепче, тем лучше реагирует на внешние раздражители. Помогут добавки с омега-3 жирными кислотами, а также витамин D и антиоксиданты. Но желательно, чтобы их назначил ветеринар», — сказала Земская.

При первых симптомах аллергии она посоветовала обратиться к ветеринару, чтобы выяснить точную причину проблем, а также подобрать правильное лечение и дозировку. До обращения к специалисту лучше ограничить контакт животного с аллергеном — закрывать окна дома и гулять только в утренние часы, когда на улице меньше людей и машин. После прогулки нужно обязательно мыть питомца.

Ветврач высшей категории Михаил Шеляков до этого говорил, что аномально теплая весна привела к раннему пробуждению клещей, Роспотребнадзор уже сообщил о первых зафиксированных случаях укусов. Важно защитить как себя, так и питомцев, которые могут подхватить от укуса клеща опасные кровопаразитарные заболевания или столкнуться с сильным приступом аллергии, предупредил он.

