Как восстановить обувь после реагентов

Кожевник Андрей Смолькин раскрыл россиянам способы восстановить обувь после реагентов. Его комментарий приводит Life.ru.

По словам эксперта, методы восстановления зависят прежде всего от типа материала. Так, для удаления грязи и следов от реагентов с изделий из кожзама необходимо использовать мягкую щетку и тряпку, пропитанную раствором воды и уксуса. После очистки внутрь ботинок нужно положить бумагу и нанести водоотталкивающий спрей.

Для обуви из натуральной кожи, в свою очередь, также применяются мягкая щетка и слабый раствор воды и уксуса. При этом, чтобы восстановить мягкость, можно нанести на обувь небольшое количество касторового или оливкового масла, объяснил Смолькин. В случае использования профессиональных средств изделие сначала нужно очистить специальном составом, а затем нанести питательный крем и водоотталкивающую пропитку.

Что касается обуви из замши и нубука, специалист рекомендует чистить ее специальной щеткой или резинкой. Однако, чтобы поднять ворс, собеседник издания посоветовал ее пропарить и снова почистить щеткой. Также можно задействовать пенки-очистители, которые удаляют пятна и выравнивают цвет.

