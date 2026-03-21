Зачем класть луковую шелуху под кровать

Луковая шелуха считается отходами: ее снимают и сразу выбрасывают. Однако не стоит избавляться от нее так быстро. Есть несколько способов, как использовать ее в быту с пользой, причем для этого потребуется положить ее под кровать. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

1. Отпугиватель насекомых

Одной из причин, по которой луковую шелуху кладут под кровать, является ее резкий запах. Даже в сухом виде она сохраняет характерный аромат лука. Для человека этот запах практически незаметен, особенно если шелуха полностью высохла. Но многие мелкие насекомые реагируют на него гораздо сильнее.

В закрытых помещениях сухая шелуха иногда используется как простое средство, которое помогает сделать пространство менее привлекательным для насекомых. По этой причине мешочки с луковой шелухой иногда кладут не только под кровати, но и в шкафы, кладовые или ящики с вещами.

2. Поглощение лишней влаги

Еще одно бытовое свойство сухой шелухи — способность впитывать влагу. Благодаря своей тонкой и пористой структуре она работает почти как природный абсорбент. В помещениях с повышенной влажностью это может быть полезно.

Под кроватью воздух часто циркулирует хуже, чем в остальной части комнаты, поэтому там иногда накапливается сырость. Небольшой слой сухой шелухи может частично впитывать лишнюю влагу и помогать сохранять пространство более сухим.

3. Наполнитель для мешочков

Иногда луковую шелуху используют как наполнитель для небольших тканевых мешочков. Их кладут в разные части дома — например, под кровать, в тумбочки или ящики. Такие мешочки выполняют сразу несколько бытовых функций: помогают сохранять вещи сухими и создают легкий естественный запах, который со временем становится почти незаметным.

4. Подкормка растений

Благодаря своей структуре она может служить натуральной мульчей для почвы. Слой шелухи помогает удерживать влагу в верхнем слое земли и постепенно перегнивает, превращаясь в органическое вещество. Чаще всего ее раскладывают вокруг овощных грядок, клубники или декоративных растений.

Кроме того, луковую шелуху часто добавляют в компост. Она быстро разлагается и смешивается с другими органическими остатками — листьями, травой и овощными очистками. В результате получается более рыхлая и насыщенная органикой смесь, которую затем используют для улучшения структуры почвы.

