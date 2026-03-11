Дорогие освежители бессильны: простой трюк, который убивает запах навсегда

С запахом в туалете сталкивался, наверное, каждый. Вроде убрался, все блестит, а через пару часов опять тянет непонятно откуда. Покупаешь дорогие освежители, вешаешь ароматизаторы, ставишь гели — а эффекта на полдня. Многие думают, что это какая-то проблема с вентиляцией или вообще придется ремонт переделывать. Но один сантехник сказал, что все гораздо проще.

© ГлагоL

Он объяснил, что запах появляется вовсе не от грязи, как мы привыкли думать. Чаще всего проблема в сифонах, точнее в водяном затворе. Это такая пробка из воды, которая стоит в изгибе трубы и не пускает вонь из канализации обратно в квартиру. Если этой воды становится мало, запах прорывается мгновенно. Почему вода уходит? Да по разным причинам. Редко пользуетесь унитазом — высыхает. Жара стоит — испаряется. Вентиляция слишком сильная — засасывает. Или засор где-то там глубоко, который воду подсасывает, пояснила Елена Матвеева в своем блоге.

Сантехник показал трюк, которым пользуются аварийщики, когда надо срочно убрать вонь, пока ищут причину. Берете примерно полтора литра очень горячей воды, но не кипяток, а максимально горячую из-под крана, и просто выливаете в унитаз. Эта вода моментально восстанавливает водяной затвор. Если запах сильный, можно еще до этого насыпать пару ложек соды и плеснуть уксуса. Пойдет реакция прямо в трубе, и запах глушится почти сразу.

Совет на будущее: раз в неделю надо проверять все сливы в доме. Унитаз, раковина, ванна — везде должна стоять вода. Просто лейте немного воды в раковины и ванну, чтобы обновить затворы. Это занимает минуту, зато забываете про запахи насовсем.