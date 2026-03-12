От чего зависят рост и вес корги

Желательная масса тела и высота в холке большинства пород зафиксированы в описании экстерьера, зарегистрированном на международном или региональном уровне. В отдельных кинологических объединениях рекомендованные показатели некоторых собак могут отличаться, но значительные расхождения обычно не встречаются.

© Petstory

Сколько весит корги, зависит от того, к какой именно породе он относится (кардиганы немного крупнее пемброков), а также от условий содержания, здоровья и ряда других факторов, воздействующих на питомца в течение жизни. Отклонения от нормы могут свидетельствовать о заболеваниях или провоцировать их возникновение.

Сколько весит корги – средние показатели по месяцам

С рождения и до наступления зрелости высота в холке, масса тела и внешний вид питомца кардинально меняются, поскольку он быстро развивается. Наиболее интенсивно этот процесс протекает в первые месяцы, после полового созревания он постепенно замедляется, но не прекращается полностью еще достаточно длительное время.

Возраст питомца Вес в норме (кг) Рост (см)

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

1 месяц

2,2-3,2

1,7-2,6

12,5-13

11-13

2 месяца

4,4-5,3

3,5-4,4

14-16

14-15

3 месяца

5,8-9

4,5-6,5

16-18

16-17

4 месяца

6,2-12,5

5,4-8

19-21

18-21

5 месяцев

6,8-12,8

5,9-9,2

21-23

19-23

6 месяцев

7,2-13,2

6,5-10,1

22-24

20-24

7 месяцев

7,7-13,6

6,9-10,7

23-25

21-25

8 месяцев

8-14

7,2-11,5

24-26

22-26

9 месяцев

8,4-14,5

7,5-12,5

24,5-26,6

23-27

10 месяцев

8,8-14,7

7,8-13,5

25-27

24-28

11 месяцев

9-15

8-14

25-27

25-29

12 месяцев

9-16

8-14

25-30

25-30

2 года

10-17

9-15

25-30

25-30

3 года

10-17

9-15

25-30

25-30

Средний вес корги и высота в холке

Для более крупных кардиганов характерны максимальные показатели, для компактных пемброков – средние или минимальные, у тех и других допускаются незначительные отклонения. Наибольшего роста представители обеих пород достигают примерно к году, но минимальное увеличение массы тела за счет мышечной ткани может наблюдаться еще некоторое время, так как развитие организма продолжается.

От чего зависят рост и вес собаки?

Основной фактор, влияющий на эти показатели, – породная принадлежность. Чистокровные питомцы не должны быть больше или мельче, чем прописано в стандарте, но в его рамках вариативность вполне допустима. Корги кардиганы часто крупнее пемброков и всегда имеют длинный хвост. В период развития для щенка важны питание и уход, ветеринарный контроль, условия проживания и активность: они влияют на скорость и стабильность роста.

Определяющее значение для веса и высоты в холке имеет пол – кобели в большинстве случаев выше и тяжелее сук, у корги это хорошо заметно. Наследственность также оказывает влияние: у более мелких родителей рождается некрупное потомство, и наоборот.

До скольких месяцев растут щенки?

Собаки компактного размера отличаются достаточно коротким периодом взросления – максимальной высоты в холке они достигают примерно в год или чуть позже, вес может незначительно увеличиваться еще некоторое время. Окончательная физическая и психическая зрелость наступает позже – с 1,5 лет у сук и 15 месяцев у кобелей, но это индивидуальный показатель. Для подтверждения взросления (например, перед вязкой) желательно обследование у ветеринара.

Отклонения веса корги от нормы и способы коррекции

Представители обеих пород предрасположены к ожирению. Наиболее распространенная причина появления избыточной массы – малоподвижный образ жизни и частое переедание. Некоторые питомцы достаточно ленивы и без дополнительного стимула не стремятся к активным играм.

Также спровоцировать набор веса могут:

гормональные нарушения;

кастрация (при условии, что рацион не скорректирован);

прием лекарств;

некоторые заболевания, например, гипотиреоз или синдром Кушинга.

При различных нарушениях ожирение является только одним из симптомов и наблюдается не всегда.

Лишний вес сам по себе не считается патологией, однако он способен негативно влиять на здоровье, создавая избыточную нагрузку на опорно-двигательный аппарат (в том числе на позвоночник – уязвимое место породы), сердце и сосуды, эндокринную, пищеварительную и выделительную системы и другие. Также ожирение может нарушать работу репродуктивных органов, влиять на половой цикл.

Истощение (кахексия) чаще всего является следствием серьезных отклонений. У щенков типичной причиной этого состояния и замедления роста становится заражение глистами.

Также возможны:

болезни эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта; инфекции;

частые стрессы;

онкология;

воспалительные процессы.

На вес корги влияют и другие нарушения, например, заболевания полости рта, из-за которых собака не может нормально питаться. Вероятность неправильного, недостаточного кормления существует, но встречается сравнительно редко. Особенно тревожным признаком является быстрая потеря массы тела, сопровождающаяся негативными симптомами.

Для правильной коррекции питания необходимо выяснить причину отклонения.

В противном случае достичь желаемого результата не получится. Если она заключается в неподходящем рационе, назначается диета, которая должна быть сбалансированной и умеренной, так как резкое изменение веса опасно для здоровья. При существенных отклонениях (от 10% от нормы в случае истощения или 20-30% при ожирении) ветеринарный контроль обязателен.

Если изменения произошли из-за болезни, то необходимо как можно быстрее начать лечение и строго выполнять все рекомендации специалиста.

Как контролировать вес собаки?

Регулярно оценивать массу тела и общее состояние питомца важно для сохранения его здоровья, пренебрегать этими мерами не следует. Необходимо вовремя отмечать нежелательные отклонения и устанавливать их причины для успешной помощи.

Основные способы контроля:

Взвешивание – для того, чтобы узнать, сколько весит корги, подойдут обычные напольные весы, так как это средняя по габаритам порода. Сначала владелец встает на них с питомцем на руках, а затем без него, разница и является массой тела собаки. Рекомендуется записывать полученные результаты в дневник.

Оценка внешнего вида – у здоровых и в меру упитанных корги ребра легко прощупываются, но не выпирают, так как под кожей имеется небольшой слой жира. Живот выглядит подтянутым, просматривается талия.

Поведенческие признаки – вялость, одышка, утомляемость, снижение активности без объективных причин, нетипичные поступки во время приема пищи, например, стремление переедать или выпрашивать лакомства (если ранее таких привычек не наблюдалось) и некоторые другие симптомы могут указывать на изменение веса или нехватку каких-либо веществ в рационе. Также они нередко являются признаками заболеваний.

Рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром, чтобы определить оптимальную для вашей собаки массу тела и поддерживать ее, правильно подобрав рацион. Ориентироваться следует на объективные потребности, изменяющиеся в зависимости от активности, возраста и здоровья.

При появлении лишнего веса или истощении необходимо установить причину, для этого требуется осмотр, а в некоторых случаях – комплексная диагностика.