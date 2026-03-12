Собаководам рассказали, как приучить питомца не бояться бытовой техники

Собаки обладают чувствительным слухом, поэтому громкие звуки бытовой техники могут вызывать у них дискомфорт и даже фобию, если вовремя не сформировать у животного нейтральное отношение к этим раздражителям. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО, как правильно приучить питомца к пылесосу, фену и стиральной машине.

По его словам, идеально начинать знакомство с техникой в раннем возрасте, но и взрослую собаку можно адаптировать, действуя постепенно. Первым делом стоит дать питомцу изучить неработающий прибор: обнюхать, заглянуть внутрь, обязательно хваля за спокойное поведение. Также необходимо заранее подготовить место, где животное сможет укрыться, если испугается.

Приучая к пылесосу, сначала важно подвигать его по полу в выключенном состоянии, затем включить на короткое время на безопасном расстоянии. В этот момент можно предложить собаке лакомство и похвалить, чтобы сформировать положительные ассоциации, посоветовал эксперт.

С феном сложнее из-за близкого контакта. Для начала стоит показать любимцу безопасность процесса, высушив свою голову. Выполняя сушку шерсти, нужно использовать минимальную скорость и теплый воздух, не направляя струю в морду или уши. Отличный способ отвлечь и поощрить животное — закрепить на стене лизательный коврик с паштетом, отметил Голубев.

К стиральной машине приучить проще, поскольку она работает на расстоянии. В самые шумные моменты можно переключить внимание питомца на игру или лакомство.

«Главная ошибка — резко знакомить собаку с предметами, тем более носиться за питомцем с пылесосом. Если она насторожена — это нормально, это часть ее инстинктов. Ваша задача — показать, что работа техники — это рутинный процесс, который в случае животного может еще и ассоциироваться с чем-то приятным», — заключил кинолог.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский до этого рассказал, как успокоить собаку во время отсутствия хозяина дома. По его словам, уходя, стоит включить радио и дать любимцу игрушку.

Специалист пояснил, что звук человеческого голоса из радио успокаивает животных. Игрушки же помогут занять их на некоторое время — можно приобрести несколько вариантов и периодически менять их для разнообразия.

