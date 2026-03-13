Названы главные ошибки при выращивании рассады

Использование обычной земли с огорода для проращивания рассады является одной из самых распространенных ошибок. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, для получения хорошего результата важно брать легкий, воздухопроницаемый грунт, который можно приобрести в магазине. Перед посадкой семян эксперт посоветовал пролить емкость с грунтом крутым кипятком, чтобы ликвидировать 90% всех возбудителей болезней. Он также призвал использовать дополнительную подсветку при выращивании, чтобы растениям хватало света для нормального развития.

«Они будут тянуться к свету, и в итоге мы получим длинную чахлую плеть, которая потом не сможет дать качественный урожай. Поэтому стоит приобрести хотя бы самую простейшую фитолампу», – посоветовал Викулов.

К ошибкам агроном отнес и недостаточный полив, поскольку при недостатке воды растение остановится в росте. Поливать стоит сразу в момент, когда начнет подсыхать верхний слой.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов до этого говорил, что главная ошибка, которую дачники совершают при выращивании рассады, является ее расположение на подоконниках. По его словам, это объясняется неподходящим микроклиматом в современных квартирах и частных домах. Он отметил, что будущий урожай лучше размещать за пределами жилых помещений, в оранжереях, где регулируется температура.

Ранее россиянам рассказали, какие овощи можно сажать в марте.