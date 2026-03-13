Как бюджетно обновить кухню за выходные

Кухонная мебель устанавливается не на пару лет, а на долгие годы. И ее не так легко поменять, если хочется чего-то нового. Но чтобы освежить кухню, совсем необязательно делать капитальный ремонт и менять гарнитур. Вдохнуть в нее новую жизнь можно буквально за выходные. О том, как сделать ее более уютной, стильной и современной, «Вечерней Москве» рассказала креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова.

— Основа кухни — шкафы, они занимают большую часть пространства, поэтому даже небольшие изменения или дефекты сразу бросаются в глаза. Можно заменить фасады, но когда такой возможности нет, попробуйте покрасить дверцы, если это позволяет материал, из которого они изготовлены. Кроме того, их можно оклеить специальной пленкой, добавить накладной декор или поменять ручки. Казалось бы, ручки — это мелкие детали, однако они способны серьезно изменить внешний вид кухни, — отметила эксперт.

По ее словам, изменить облик кухни может и новая столешница. Ее замена не требует переустановки целого гарнитура, а опытный мастер аккуратно демонтирует старую и установит новую. Кроме того, можно обновить даже фартук из плитки, покрасив его вместе с затиркой. На это потребуется всего несколько часов, а результат будет действительно эффектный.

— Можно добавить в интерьер открытые полки. Это сделает кухню визуально легче и современнее. На них можно поставить рамки с фотографиями, деревянные доски, декоративную посуду, пару-тройку горшков с цветами. В качестве альтернативы можно посадить зелень. Для кухни отлично подходят базилик, мята, розмарин. Растения сразу сделают ее более живой, — посоветовала дизайнер.

Атмосферу кухни полностью может изменить освещение. Для начала стоит заменить холодный свет на теплый и сделать его многоуровневым. Если повесить светодиодную ленту под шкафами, небольшой подвесной светильник над столом и маленькие настенные бра, то помещение станет гораздо уютнее и камернее. Еще одно не самое очевидное, но эффектное решение — подсветка внутри шкафов, если есть фасады со стеклами. Для этого подойдут светодиодные ленты или маленькие сенсорные лампы.

— И, конечно, неизменно творит чудеса текстиль. Самое простое — заменить кухонные полотенца и скатерть. Но к этому можно добавить подушки или чехлы на стулья. На пол постелить небольшой ковер, который не скользит, легко чистится и не боится воды. И поменять занавески на легкие и полупрозрачные, из ткани, которая устойчива к запахам и легко стирается.

Например, из полиэстера, хлопка с защитной пропиткой от влаги и пятен, тюля или органзы. Также популярны смесовые ткани — они меньше мнутся, хорошо стираются и дольше сохраняют внешний вид, — порекомендовала Макарова.

