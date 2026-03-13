Шикарное цветение без хлопот: сорта петуний, которые не подведут

Каждый год одно и то же: весной глаза разбегаются от пакетиков с семенами, хочется купить все. А к осени уже точно знаешь, кто отработал на 100%, а кого больше и даром не надо. Оксана Артеменко в своем блоге «Сибирский сад» поделилась списком петуний, которые точно не подведут.

Первая красавица — петуния Розабелла F1 из серии «Итальянка» от «Партнера». Алая, каскадная, цветы не крупные, но их такое количество, что листьев почти не видно. Увядший цветок моментально сменяется новым, дожди ей нипочем — отряхнулась и снова хороша. В кашпо держит форму, не разваливается, растет пышным кустом. Однозначно остается в коллекции.

Очень нежная петуния Дримс Розовое утро. Крупные цветы с волнистым краем, розовые с белым горлом и тонкими прожилками, как паутинка. Цвет действительно рассветный, романтичный. Смотрится потрясающе, сеять обязательно.

Еще одна каскадная трудяжка — Виолетта розовая. Сплошь усыпана мелкими розовыми цветами, со временем наращивает плотный шар. Главный плюс — абсолютная устойчивость к дождям. Даже при частых ливнях эта петуния всегда свежая и опрятная, лепестки не повреждаются.

Серия XXL от Русского огорода порадовала размерами. Бутоны огромные, почти 10 см, сиреневые. В упаковке попадаются и белые — смотрятся шикарно. Отцветают аккуратно, сухие цветы легко отделяются, не висят тряпочками. Тоже в списке на следующий год.

А вот с сортосерией ДУО, при всем уважении, придется расстаться. Махровые цветы у нее и правда шикарные: розовые, лососевые, лавандовые. Кусты компактные, прищипка не нужна, цветут облаком. Но есть одна мерзкая особенность — отцветшие бутоны не осыпаются, а превращаются в мокрые, склизкие комки, которые висят на кусте и выглядят отвратительно. Чистить это вручную — то еще удовольствие. Так что, хоть и красиво, но нервов дороже.

А какие сорта петуний в этом году порадовали вас? Делитесь фаворитами, буде собирать коллекцию на следующий сезон.