Пуховик на десять лет: простые правила ухода, которые реально работают

Хороший пуховик — вещь дорогая, но при правильном обращении он способен прослужить лет десять, а то и больше. Будет греть, радовать глаз и не растеряет форму. Только вот многие сами его убивают неправильной стиркой и хранением. Собрали главные правила, чтобы ваш пуховик оставался как новый.

Первое и главное: смотрите на наполнитель. Натуральный пух капризен, и в идеале его стоит отдавать в химчистку. Но если решились на домашнюю стирку, делайте это только с «группой поддержки» — 3–4 теннисными мячиками в барабане. Даже при режиме деликатной стирки пух может сбиться в комки, потерять объем и перестать греть. Кстати, обычный порошок плохо вымывается и оставляет разводы. Нужно только жидкое средство (гель), а лучше специальный бальзам для пуха, который сохраняет жировое покрытие пера.

Конечно, лучший вариант — профессиональная сухая химчистка. Специалисты знают, как очистить, не повредив структуру. И желательно делать это после каждого сезона, перед тем как убрать куртку на лето, отмечает канал Pompa_official.

Если загрязнение небольшое, например, пятнышко на рукаве или воротнике, можно обойтись влажной губкой. Намочите ее прохладной водой и аккуратно протрите проблемное место, без фанатизма и сильного трения. Например, следы от тонального крема или жирный блеск на воротнике легко убираются мицелляркой или обычным средством для мытья посуды — они расщепляют жир, не промачивая пух насквозь. Это часто спасает ситуацию без радикальных мер.

Сушка — отдельная песня. Ни в коем случае не вешайте мокрый пуховик на батарею и не включайте обогреватель рядом. Натуральный пух этого не простит. Сушить надо горизонтально. Лучше использовать сетчатую сушилку, чтобы куртка проветривалась со всех сторон. Самое важное — не просто «встряхивать», а разбивать комки пуха каждые 2-3 часа, когда он подсыхает. Иначе вы получите куртку с пустыми плечами и комками внизу. Процесс долгий, но только так наполнитель сохранит объем и теплоизоляцию.

Хранение тоже важно. Летом пуховик должен лежать в расправленном виде, лучше всего на плечиках в просторном тканевом чехле. Никаких вакуумных пакетов! Когда вы выкачиваете воздух, пух и перо сжимаются до состояния лепешки, а потом могут уже не восстановиться. Некоторые структуры после такой «экономии места» погибают навсегда. Если места совсем нет, можно сжать пуховик наполовину, но не превращать его в «камень», и обязательно встряхнуть пару раз за лето.

Кстати, перед тем как убрать пуховик в шкаф, убедитесь, что она сухая. Даже легкая влага приведет к неприятному запаху, писал «ГлагоL».

Соблюдая эти нехитрые правила, вы подарите своему пуховику долгую и счастливую жизнь. Потратите пару дней на правильную сушку — сэкономите десятки тысяч на покупке новой куртки в следующем сезоне.