Как организовать место на кухне для быстрой готовки

Правильное хранение продуктов у входа, а также другие лайфхаки по эргономике кухни могут помочь быстрее готовить, экономить силы и получать удовольствие от процесса. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер и креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова.

По словам эксперта, важно правильно организовать зону хранения продуктов.

«Обычно это шкафы, полки, холодильник с морозилкой. Лучше всего размещать ее поближе к входу: так будет удобнее раскладывать продукты после покупки. Крупы и сухие продукты храните в прозрачных контейнерах, чтобы их было проще искать, специи держите рядом с зоной приготовления, а наиболее часто используемые продукты размещайте на уровне глаз», — рассказала эксперт.

Макарова также добавила, что одна из самых загруженных зон кухни — мойка.

«Здесь моют и продукты, и посуду, и кухонные принадлежности. В эту зону входит не только раковина, но и посудомоечная машина, сушилка для посуды, контейнер для мусора. Раковину лучше всего размещать между холодильником и плитой, чтобы была логичная цепочка действий: достать продукты, помыть, приготовить. Специалисты в студиях планирования, которые работают во многих наших магазинах, смогут проконсультировать и помочь правильно спланировать кухню с учетом таких деталей», — рекомендовала дизайнер.

Она напомнила, что важно не забывать про правило «рабочего треугольника»: холодильник — раковина — плита.

«Это те зоны, между которыми мы постоянно курсируем во время готовки, поэтому их должно разделять небольшое расстояние, чтобы быстро перемещаться. Оптимальное расстояние между зонами должно быть от 1,2 до 2,5 метров, а суммарная длина — не превышать 7 метров. Такой подход позволит меньше уставать во время готовки. Основная рабочая поверхность — это зона подготовки продуктов. Ее лучше всего разместить между плитой и раковиной. Желательно, чтобы длина столешницы была не менее 60–90 см. Это оптимальное пространство для работы», — объяснила специалист.

По ее мнению, рядом можно хранить ножи, разделочные доски, миски, кухонные весы, мерные емкости.

«В зоне приготовления обычно размещаются варочная панель, духовка, вытяжка, микроволновка, мультиварка и другая кухонная техника. Здесь главное правило — это безопасность и удобство. С обеих сторон плиты желательно оставлять свободные участки столешницы по 40–50 см, чтобы можно было ставить горячие кастрюли, раскладывать ингредиенты для готовки, перемешивать блюда. Рядом стоит хранить лопатки, половники, прихватки, специи, масло и другие ингредиенты, которые вы часто используете при готовке», — отметила креативный директор.

Она также добавила, что посуда должна храниться там, где она используется: кастрюли — рядом с плитой, тарелки — недалеко от посудомоечной машины, чашки — около кофемашины или чайника.

«Мелкую бытовую технику (блендер, тостер, кофемашину, кухонный комбайн, электрочайник) лучше расположить в одной зоне, ведь если все эти предметы будут расставлены хаотично, рабочая поверхность будет загромождена. Идеально выделить под такую технику отдельную столешницу, полку или даже шкаф с розетками внутри», — посоветовала эксперт.

Макарова призвала учитывать и маленькие хитрости эргономики.