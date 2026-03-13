Как правильно подобрать горшок для домашнего растения

При выборе горшка для комнатного растения стоит ориентироваться не только на дизайн, цвет и миф «на вырост», но и грамотное формирование экосистемы. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сети строительных гипермаркетов «Дом Лента».

«Пересадка — физиологический стресс для растения, связанный с повреждением корней и сменой микрофлоры субстрата. Поэтому увеличивать объем горшка необходимо постепенно. Одна из самых распространенных ошибок — пересадка «с запасом», в значительно более крупную емкость. Корневая система не способна быстро освоить избыточный объем субстрата. В результате в глубинных слоях почвы надолго сохраняется влага, нарушается аэрация, повышается риск анаэробных процессов и развития корневых гнилей», — рассказали эксперты.

Они также отметили важность материала, из которого сделан горшок.

«Материал горшка напрямую влияет на испарение влаги, температуру субстрата и частоту полива. Пластиковые горшки — наиболее распространенный и экономичный вариант. Их преимущества — легкость, инертность и отсутствие адгезии корней к стенкам. Однако пластик не обладает воздухопроницаемостью: испарение происходит только через поверхность субстрата и дренажные отверстия. Это означает, что влага удерживается дольше, а риск переувлажнения выше. Поэтому режим полива должен быть более редким и контролируемым. Такие емкости подходят растениям, предпочитающим стабильную влажность: марантам, калатеям, папоротникам», — объяснили представители бренды.

Они также добавили, как горшки из глины влияют на растения.

«Глиняные горшки отличаются пористой структурой. Через их стенки происходит частичное испарение влаги и газообмен, что снижает вероятность застоя воды и перегрева корней. Однако у материала есть особенности: при пересушивании субстрата повторный полив затруднен — вода может стекать по стенкам; корни нередко врастают в пористую поверхность и травмируются при пересадке. Глиняные емкости оптимальны для кактусов, суккулентов, толстянок, а также крупных растений с мощной корневой системой — например, фикуса бенджамина», — рассказали специалисты.

По их мнению, керамические горшки чаще выбирают по эстетическим причинам.

«В отличие от необожженной глины, глазурованная керамика практически не «дышит», поэтому по водному режиму близка к пластику. Главный риск — застой воды при отсутствии контроля полива. Если растение высаживается непосредственно в керамический горшок без внутреннего технического контейнера, необходимо особенно тщательно следить за дренажем», — отметили они.

Согласно исследованию, еще одно важное условие — дренаж и форма.