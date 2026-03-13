Эксперт объяснил, как распределение домашних ролей влияет на выбор подарков

Традиционные букеты и гели для душа уходят на второй план — в списке лидеров все чаще оказываются более прагматичные и полезные вещи. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты бренда STARWIND.

«Гендерное распределение бытовых ролей по-прежнему скорее традиционное. 45% опрошенных до сих пор считают домашнее хозяйство преимущественно женской сферой. Однако общественные взгляды постепенно меняются: 20% респондентов заявляют о равном распределении обязанностей в семье. При этом позиция на использование бытовой техники более единогласна: в современных семьях она задействована всеми в равной степени», — рассказали эксперты.

Они отметили, что бытовая техника, как прагматичный подарок, решает конкретные задачи.

«Исторически сложилось так, что определенные устройства ассоциируются с теми, кто чаще всего выполняет бытовые задачи. Сейчас мы видим рост универсальности: покупатели все чаще выбирают приборы исходя из образа жизни и интересов человека», — отметил директор по продукту бренда STARWIND Александр Галкин.

По данным исследования, в 2026 году появилось заметное расхождение во взглядах мужчин и женщин на то, что считается идеальным презентом.

«В отношении подарков для мужчин у женщин картина достаточно предсказуема — больше половины опрошенных девушек чаще всего выбирают ручные или электроинструменты для дома в качестве подарка, а еще половина — автомобильные приборы и аксессуары. В свою очередь, в списке подарков для женщин у мужчин лидируют предметы, связанные с домом и комфортом. Так россияне выбирают женщинам подарочные сертификаты и технику для красоты», — объяснили специалисты.

Несмотря на существование стереотипов, часть россиян заявили, что гендерные установки почти не влияют на их решение, но треть опрошенных часто выбирают подарки исходя из представлений о мужском и женском.