Как вырастить жуков дома и чем их кормить

9 марта отметили День домашних насекомых. Число энтомологов-любителей в стране постепенно растет. Жуковод, основатель группы «Домашние жуки Coleoptera» в российской соцсети Алексей Филинков рассказал «Вечерней Москве» о плюсах содержания таких питомцев.

© Вечерняя Москва

Сейчас огромное количество террариумных животных. Разводят кого угодно: и улиток, и тараканов. Есть мода на мокриц: они бывают разных цветов, с шипами или без. Покупают и держат дома кузнечиков из Папуа — Новой Гвинеи, фринов, телифонов (не путать с телефонами), палочников, бабочек, муравьев. Кстати, скоро весной будет большая выставка, которая называется «Рептилиум». И вот там можно увидеть много необычных созданий, которых люди сегодня покупают как питомцев.

«Лично у меня больше всего жуков, — говорит Алексей. — Мне нравится наблюдать за процессом их превращения. Жуки откладывают в древесину или в землю яичко, там вылупляется личинка, она начинает поедать листовой опад, растет, достигает максимальных размеров, строит кокон и превращается в куколку, потом в куколке развивается жук. Он разрывает кокон и выходит на поверхность. Это и правда очень интересный процесс: личинка растет, меняет окрас, начинает по-другому себя вести. Они даже, бывает, общаются между собой по ночам. Издают некие звуки, пусть и очень тихие. Такие вот наблюдения за насекомыми помогают понять, насколько наш мир разнообразен, широк и необычайно сказочен».

Главные плюс жуков, по словам эксперта, в том, что они не требуют много внимания. Можно просто регулярно давать им банан — вот и вся забота. Едят они, кстати, любые спелые сочные фрукты: бананы, персики, манго, арбузы....

Если новичок решил себе завести какого-то крупного жука (голиафа, например), в комплекте к питомцу должен идти просторный террариум литров на 40–50. Сейчас в зоомагазинах можно купить кокосовую стружку мелкой фракции. Она подходит для различных пресмыкающихся, змей, пауков и так далее. Ее надо засыпать на дно террариума слоем в 5–10 сантиметров. Террариум можно украсить, но лучше не класть туда живые растения, потому что жуки очень активны, они бегают туда-сюда и, как танки, все сшибают, переворачивают, устраивают полнейший беспредел. Живое растение такого соседства не выдержит. Еду лучше класть отдельно на мисочку. На земле она быстро начнет гнить.

К жукам у нас интерес растет, но медленно. Многие россияне к насекомым относятся с неприязнью. Впрочем, интересно, что современные дети открыты новому. Основные клиенты Алексея, желающие приобрести насекомых, по его словам — дети (процентов 50–60).

Прямая речь

Алексей Филинков, жуковод:

«Японцы, кстати, давно уже занимаются этим хобби. У них есть специальные магазины. Заходишь в такой "жучий мир", и там личинки в баночках, жуки в террариумах, всякие добавки для жуков. У них же проводятся настоящие соревнования: кто вырастит жука-геркулеса наибольших размеров. Чтобы у них вырос длинный рог, знатоки добавляют в рацион личинок специальные ингредиенты. На самом деле разные виды жуков по-разному содержатся на стадии личинки. Скажем, чтобы личинка жука-оленя развивалась нормально, нужно держать ее в древесине, которая заражена мицелием. И в японских магазинах есть специальные корма, так называемые кинши — это опилки с подсаженным мицелием. Также в Японии делают желе для жуков. Обычно, если положить в террариуме банан, прилетают мухи, и ты носишься за ними по дому. А вот такое желе едят только жуки. Это отличный выход, если не хочешь, чтобы заводилась лишняя живность».

Рядом с человеком, иногда даже незаметно для него самого, всегда жили насекомые. В их числе могут быть тараканы, а также представители членистоногих, например, пауки и клещи. Кто может соседствовать с человеком, в каких домах селятся насекомые и нужно ли с ними бороться, «Вечерняя Москва» узнала у журналиста-натуралиста Александра Хабургаева.