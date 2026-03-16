Банановые шкурки, скорлупа и аптечные капли: что реально убивает рассаду

Весна на пороге, на подоконниках зазеленело, и у нас, дачников, сразу чешутся руки: надо же «подкормить», да погуще! В ход идет все, что нашли в интернете: банановые шкурки, скорлупа, аптечные капли. Нам кажется, что мы балуем рассаду, а на деле — просто ее мучаем, пишет автор канала «Твоя дача».

Один знакомый агроном как-то разложил по полочкам, почему вся эта «кухонная органика» в горшках — чистый вред. Рассада — она же как младенец, ей такая тяжелая еда только боком выходит.

Самый ходовой совет — настаивать банановую кожуру. На практике вы получаете не чудо-средство, а банку с гнилью. В маленьком горшке нет бактерий, которые бы это переработали, так что все это добро просто киснет.

В итоге: влажность зашкаливает, корни гниют, привет, «черная ножка»! А на сладкий запах тут же слетаются грибные мошки, чьи личинки мигом доедают то, что осталось от корней. И ради чего? Питательные вещества из кожуры попадут в почву только через полгода в компостной куче, а не после того, как вы разок полили «водичкой».

С яичной скорлупой та же история. Кальций в ней «каменный», растениям его в таком виде не съесть. Зато если переборщить, почва защелачивается: рассада перестает усваивать железо, листья желтеют, и рост встает. Ну и запах от такой воды в квартире — на любителя.

Пока растения в стаканчиках, им нужны не кухонные отходы, а просто чистая земля, свет и покой. Хотите помочь? Купите обычное комплексное удобрение для рассады. Там все уже сбалансировано и легко усваивается без всяких побочек. Из «домашнего» оставить можно разве что янтарную кислоту — она работает как мягкий антистресс для корней и при этом не разводит в доме зоопарк из мушек.

