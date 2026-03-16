Дачников предупредили о грубых ошибках в саду в марте

Вооруженные секатором дачники наносят своим деревьям серьезные увечья и удивляются, почему дерево болеет, не плодоносит или вовсе погибает, рассказал в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Депутат указал, что многие дачники совершают самую грубую ошибку в саду, начиная обрезать деревья слишком рано, когда стоят сильные морозы ниже 10-15 градусов. При этом, предупредил он, не лучше и запаздывание с обрезкой, когда начинается сокодвижение, почки набухают и трогаются в рост. Чаплин предупредил, что в этом случае дерево теряет много сока, ослабевает, а срезы долго остаются мокрыми и становятся открытыми воротами для инфекции.

«Оптимальное время обрезки деревьев — конец февраля — март, когда минует угроза сильных морозов, но почки еще спят, при температуре не ниже минус пяти градусов», — Никита Чаплин, депутат.

«Вторая ошибка — тупыми секаторами и пилами невозможно сделать ровный, чистый срез. Вместо этого получаются рваные раны с заусенцами, которые заживают годами или не заживают вовсе. Еще хуже, когда ветки ломают руками или используют не предназначенный для этого инструмент. Для разных целей нужны разные приспособления: секатор для тонких веток, сучкорез для труднодоступных мест, садовая пила для толстых ветвей, садовый нож для зачистки ран», — предупредил Чаплин.

Третье самое распространенное нарушение, по его словам, — оставление слишком длинных пеньков или, наоборот, срез слишком близко к стволу, с захватом так называемого корового кольца — наплыва у основания ветки. Он объяснил, что длинный пенек усыхает, но не зарастает, превращаясь в рассадник грибков и трутовиков, а если срезать заподлицо, повреждаются ткани ствола, и рана может не затянуться годами.

«Правильный срез делается по кольцевому наплыву, а если его нет (например, у ели или при удалении толстой ветки), применяют специальную технику в три приема, чтобы не отодрать кору под тяжестью падающей ветки», — Никита Чаплин, депутат.

«Четвертая ошибка — многие дачники либо вообще не замазывают срезы, надеясь, что "само заживет", либо используют неподходящие материалы, например масляную краску, цемент, глину с коровяком, синтетические замазки. Садовый вар при низких температурах твердеет и трескается, поэтому в холодное время его нужно разогревать. Лучше использовать современные пасты, например, на основе ланолина, которые остаются пластичными даже на морозе. Раны диаметром до двух сантиметров можно не замазывать», — рассказал Чаплин.

Еще одна ошибка: неправильная формовка и незнание биологии культуры. По словам Чаплина, новички часто вырезают здоровые ветки, которые кажутся им лишними, но оставляют волчки — жирующие вертикальные побеги, которые загущают крону и не плодоносят. При этом не удаляют ветки, отходящие от ствола под острым углом — они обязательно обломятся под тяжестью урожая, оставив глубокие раны, указал он. Кроме того, если дерево ослаблено, болеет или подмерзло, сильная обрезка может стать для него последней каплей, сказал Чаплин.

