Агроном назвала три выносливых сорта клубники с богатым урожаем

Многие дачники считают, что для клубники самое важное – вовремя поливать, подкармливать и рыхлить почву. Но садоводы с опытом знают: все начинается гораздо раньше, еще до посадки кустов. Агроном Ксения Давыдова пояснила, что решающую роль играет именно сорт. От него зависит, насколько ягоды будут крупными и сладкими, а также то, как кусты перенесут погодные сюрпризы.

Лучшие проверенные сорта для любого участка, которые заставят соседей завидовать:

Это ремонтантный сорт, который дает урожай волнами на протяжении всего лета и почти до осени. Ягоды у него крупные – 40–50 г, сладкие и ароматные. Этот сорт хорошо подходит начинающим, потому что спокойно переносит небольшие промахи в уходе. Болезни поражают его редко, а перепады температуры ему не страшны.

– Правда, чтобы кусты плодоносили без остановки, их нужно регулярно подкармливать и укрывать на зиму. Раз в 4 года плантацию придется обновлять, – уточнила агроном.

"Альба"

Один из самых ранних сортов. Уже в начале лета на нем созревают аккуратные ягоды сердцевидной формы весом 30–40 г. Они ярко-красные, плотные и хорошо переносят хранение, поэтому Альбу нередко выращивают на продажу. Сорт устойчив к заболеваниям и одинаково уверенно чувствует себя и в теплице, и в открытом грунте.

"Кабрилло"

Сравнительно новый, но уже успевший полюбиться многим ремонтантный сорт. С июня по сентябрь он дает несколько волн урожая. Ягоды крупные, до 50 г, и очень сладкие. Главное для него – как можно больше солнца и тепла, поэтому в прохладных регионах его лучше высаживать на самых освещенных местах.

"Машенька"

Старый, проверенный сорт, который ценят за надежность и неприхотливость. Ягоды у него средние по размеру, округлые и сладкие. Машенька спокойно переносит мелкие ошибки в уходе и отлично подойдет тем, кто только начинает осваивать садоводство.

Что важно учитывать

По словам Давыдовой, многие думают, что клубнику достаточно посадить один раз, и потом она будет давать ягоды долгие годы. Но на деле у кустов есть вполне определенный жизненный цикл.

Первый год. Куст только приживается и набирает силу, поэтому урожай будет небольшим.

Второй и третий годы. Самый продуктивный период, когда можно собрать максимум ягод.

Четвертый год. Урожай становится почти вдвое меньше, а сами кусты начинают чаще болеть.

Держать клубнику на одном месте больше 3–4 лет уже не особо выгодно. Хотя есть ремонтантные сорта, способные плодоносить до 5 лет, даже их лучше обновлять без промедления.