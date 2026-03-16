Дачникам напомнили о важном виде ранневесенних работ на участке

Уход за ягодными культурами – это один из наиболее важных видов ранневесенних работ на участке, так как от этого зависит защита растений от вредителей и болезней и, как следствие, будущий урожай. Об этом в беседе с 360.ru рассказал председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По его словам, весной очень важно использовать удобрения, чтобы обеспечить сбалансированное минеральное питание ягодам, включая землянику, голубику. Решающее значение имеют три макроэлемента — азот, фосфор и калий, причем первого больше всего не хватает, а получить его можно из минеральных удобрений.

«У дачников наиболее популярны всевозможные селитры или, допустим, карбамид или та же мочевина, — привел пример Туманов. — Это может быть какая-то органика. Тот же самый куриный помет, который надо разводить. Но с органикой трудно работать, особенно человеку несведущему, потому что трудно дозу соблюсти».

Он призвал строго следовать инструкции применения удобрений, чтобы не нанести вред растениям или себе в процессе ухода. Лучше всего, по мнению специалиста, применять комплексные удобрения с азотом, фосфором и кальцием – например, «Нитрофоску» или «Нитроаммофоску».

Также нужно учесть, что удобрения могут быть порошковыми или жидкими. Первые при перекопке могут потеряться, опустившись в грунт или испарившись, поэтому эффективнее растворять их в воде и поливать растения. Среди жидких удобрений лучше выбрать с гуматами – природными стимуляторами роста, отметил садовод. Он призвал дачников выбирать удобрения правильно, следовать инструкциям и не вестись на странные советы из интернета. Например, нельзя поливать растения дрожжевым или солевым раствором, посыпать содой – это может загубить почву, заключил эксперт.

До этого главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов напомнил, что в марте на даче важно обрезать плодовые деревья и кустарники. Следует начать с рано пробуждающихся косточковых, а затем переходить на яблони и груши. Также он посоветовал побелить стволы деревьев, что поможет защитить их от ожогов на коре во время солнечной погоды.

