Запах кошки в доме: почему это не норма, а сигнал проблемы

Многие уверены: если в доме живет кошка, характерный запах неизбежен. На самом деле это миф. У здорового и ухоженного животного нет резкого «кошачьего» амбре. Максимум — легкий запах теплой шерсти, едва уловимый и вполне естественный. Если же неприятный дух чувствуется уже с порога, значит где-то есть конкретный источник — в уходе, условиях или здоровье питомца, пишут авторы канала «ikoshkiru — Мир кошек».

Чаще всего виноват лоток. Его нередко ставят в укромный угол или закрытый шкаф, пытаясь спрятать от глаз. Но там нет нормальной вентиляции, а рядом с батареями запах только усиливается: бактерии быстрее разлагают мочу, и появляется резкий аммиачный дух. Даже дорогой наполнитель не спасет, если воздуху некуда уходить. Важен и размер — тесный туалет неудобен, кошка может наступать в использованный наполнитель или промахиваться, разнося запах по квартире.

Если с чистотой все в порядке, стоит присмотреться к самому животному. Здоровая кошка пахнет нейтрально, поэтому посторонние запахи — повод насторожиться. Часто проблема в полости рта: зубной камень, воспаления десен или стоматит вызывают неприятный запах изо рта. Источником могут быть и уши при отите или ушном клеще, а также кожа при себорее или грибковых поражениях — шерсть становится жирной и начинает пахнуть. У некастрированных котов дополнительно работает гормональный фактор: сальные железы активнее, особенно у основания хвоста, и появляется мускусный оттенок.

Отдельная история — метки. Это не просто моча, а «сообщение» другим животным, поэтому запах у них особенно стойкий и едкий. Метить могут даже кастрированные питомцы, чаще всего из-за стресса: ремонт, новый человек в доме, конфликт между животными, чужие кошки за окном. Обычные чистящие средства тут мало помогают. Хлор опасен из-за вредных паров, уксус убирает лишь верхний слой запаха. Лучше работают ферментные средства, которые разрушают сами пахучие вещества.

Сильный запах может идти и от содержимого лотка, если корм плохо усваивается. Тогда усиливается брожение в кишечнике, и фекалии пахнут гораздо резче. Подходящий рацион обычно решает проблему, но эффект проявляется не сразу — примерно через пару недель после смены питания.

Чистая квартира с кошкой — это вполне реально. Помогают простые вещи: достаточное количество лотков (часто удобнее иметь два даже для одного питомца), хороший комкующийся наполнитель, ежедневная уборка и нормальная вентиляция. Сам поддон тоже нужно регулярно мыть — со временем на пластике появляются микротрещины, где скапливаются остатки и бактерии.

Итог простой: запах — не неизбежная плата за кошку, а сигнал, что где-то есть проблема. Стоит проверить туалет, уход, корм и состояние здоровья питомца. Иногда именно нос хозяина первым замечает то, что еще не проявилось внешне.

А вот когда у кошки пахнет изо рта, это не просто неудобство, а сигнал о серьезных проблемах: зубной камень, болезни почек, диабет или даже опухоли. Не занимайтесь самолечением — ведите к ветеринару.