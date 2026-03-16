Как не посадить «мертвые» семена?

Проверки Россельхознадзора в Тверской и Ярославской областях показали, что каждый четвертый пакетик семян не соответствует ГОСТам. Растения из таких семян всходят плохо или вообще не растут, пишет Pravda.ru.

Эксперты рекомендуют подходить к покупке семян тщательно. Мы смотрим только на картинку, но не надо стесняться требовать у продавцов сертификаты качества. Не берем пакетики, которые потеряли герметичность, так как зародыши уже могут быть убиты процессами окисления. Да и сажать семена надо вовремя.

«Даже если семена качественные, неправильный срок посева может их погубить. Важно понимать, что северные регионы требуют особого подхода к закаливанию и срокам высадки в грунт», - отмечает агроном-консультант Ольга Семенова.

Если понадеяться на семена, которые окажутся бракованными, то можно упустить драгоценное время для посадки культур. Для каждого растения есть секреты для проверки семян, которые можно найти в открытом доступе. Простые способы позволяют увеличить время проявления семени до трех суток. В случае, если растение на подает признаков жизни, то семена еще можно заменить.

Следует помнить, что если семена цветные, то они уже подверглись обработке фунгицидами и готовы к высаживанию. А вот обычные семена нужно замочить в слабом растворе марганцовки, чтобы удалить нежелательные болезни. На случай, если семена не взойдут, надо сохранять чеки и упаковки. Право заменить товар или вернуть деньги никто не отменял.