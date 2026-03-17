Кинолог предупредил о главной опасности для здоровья собак весной

В весенний сезон одной из главных опасностей для собак становятся насекомые, которые обитают как в лесах, так и во дворах и городских парках. Защитить питомца в этот период поможет комплексный подход. Об этом газете «Известия» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

© Газета.Ru

Специалист напомнил, что клещи начинают вести активный образ жизни при первом потеплении и появлении зелени. Несмотря на то, что пик их активности приходится на апрель и май, опасность появляется уже в марте. Главную угрозу представляет пироплазмоз — заболевание крови, которое передается через укус паразита.

Кинолог предупредил, что хозяевам необходимо внимательно следить за состоянием питомцев после каждого выхода на улицу. При обнаружении клеща на собаке нужно аккуратно вытащить его с помощью пинцета или специального инструмента, выкручивая и стараясь не повредить брюшко паукообразного.

«Чтобы защитить собаку, потребуется комплексный подход. Ни одно средство не даст 100% гарантии, но комбинация методов, например капли на холку и ошейник, кратно повышает защиту. Важна своевременность обработки: не тогда, когда вы впервые увидели клеща, а строго по графику. Обработка проводится раз в три месяца, зима не исключение. Любому средству нужно время, чтобы начать действовать», — объяснил Голубев.

По его словам, выбор самого препарата зависит от индивидуальных особенностей животного, которые определит ветеринар. Так, для собак, которых часто купают, таблетки могут быть предпочтительнее капель, а в качестве дополнительной меры допускается использование репеллентов.

Эксперт добавил, что при появлении аллергических реакций можно дать питомцу антигистаминные препараты в дозировке, соответствующей его весу.

Весной собак могут атаковать не только клещи, но и комары и мошки. Укусы этих насекомых вызывают сильный зуд, отеки и аллергические реакции. Помимо этого, комары могут оказаться переносчиками личинок сердечных гельминтов, провоцирующих дирофиляриоз. Это заболевание поражает сердце животного и на поздних стадиях считается неизлечимым.

При температуре воздуха от +5 градусов также начинают просыпаться пчелы, осы и шмели. Их укусы в пасть или язык собаки способны привести к отеку гортани.

Заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская до этого говорила, что витаминные добавки и гигиена помогут домашним животным легче перенести весеннюю аллергию на пыльцу, которая проявляется кожными реакциями, в числе которых зуд и дерматит. При появлении первых симптомах аллергии эксперт посоветовала обратиться к ветеринару, чтобы выяснить точную причину проблем, а также подобрать правильное лечение и дозировку.