От семени до урожая: что мешает получить крепкие растения

Будущий урожай начинается с маленького семени. Но именно на этом этапе многие огородники совершают ошибки, из-за которых рассада получается слабой. Известный агроном Николай Курдюмов объяснил «Аргументам и фактам – aif.ru», какие промахи чаще всего мешают получить крепкие растения.

По его словам, основных ошибок всего две. Первая — сеять все семена подряд, не отбирая их, а затем оставлять каждый росток «из жалости». Вторая — проращивать семена в неподходящих условиях, особенно в холоде. В результате даже хорошие семена дают слабые и неравномерные всходы.

Начинать стоит с правильного выбора семян. Рыночные или массовые магазинные варианты нередко оказываются лотереей: их всхожесть и сортность могут сильно отличаться. Более надежным считается посадочный материал от селекционных фирм или коллекционеров.

Перед посевом семена лучше проверить. Для этого их помещают в теплую воду примерно на 15-20 минут. Те, что остаются плавать на поверхности, обычно пустые и не дадут хороших всходов, поэтому их можно смело выбрасывать. А утонувшие семена считаются полноценными и пригодными для посева.

Очень важна и температура. Томаты способны прорасти даже при 21-22 °C, хотя и не очень быстро. А вот перцам и баклажанам требуется значительно больше тепла — около 28-30 °C. Огурцам и другим тыквенным культурам подходит температура примерно 24-25 °C.

Когда появляются проростки, агроном советует провести строгий отбор. Ростки, которые отстают от остальных более чем на пару дней, лучше убрать. Сильные растения обычно видны сразу: у них мощный корешок и быстрый старт.

Еще одна важная деталь — расстояние при посадке. Курдюмов считает ошибкой сеять семена слишком густо. Он рекомендует размещать проростки сразу на расстоянии не менее 4×4 сантиметров. Тогда растения получают достаточно пространства и не конкурируют друг с другом.

По словам специалиста, именно первые дни определяют качество будущей рассады. Если на этом этапе создать правильные условия — тепло, отбор семян и достаточное пространство — растения будут крепкими, а урожай порадует.

Кстати, универсальный грунт из магазина — лотерея: часто это кислый торф. Лучше смешать самим по рецепту «ГлагоLа». Но мало просто сделать ее — почву нужно подготовить. За неделю до посева увлажните ее, чтобы «ожили» микроорганизмы, не трамбуйте в стаканах, и проверьте влажность «дедовским» способом.