Рассада за сутки взойдет щеткой: аспирин творит чудеса

А вы знали, что в аптеке есть копеечная шипучка, после которой рассада прет как ненормальная. Речь об аспирине, он же ацетилсалициловая кислота, штука простая, но мощная. У него два действия. Во-первых, это антисептик, он убивает всякую заразу на поверхности семян и в почве, не дает плесени и гнили сожрать росток еще до того, как он проклюнулся. Во-вторых, кислота эта работает как стимулятор и пробуждает в семени защитные силы и заставляет его быстрее шевелиться.

Как правильно сделать. Берем обычный аспирин, лучше без добавок, чистую ацетилсалициловую кислоту. Дозировка простая: одна таблетка 500 мг на три литра воды. Если таблетка шипучая — кинул в ведро, она сама растворилась. Если обычная — растолките в ложке, разведите в стакане воды, а потом вылейте в общую посуду. Вода должна быть теплая, чтобы таблетка разошлась, отмечает канал «Твоя дача».

В этом растворе замачиваем семена. Любые: томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Кладем в марлю или ватный диск, заливаем, накрываем крышкой и ставим в тепло часов на 12-24. Если семена старые, с толстой шкуркой, можно и на сутки оставить. Но больше не надо — передержите, и будет обратный эффект. Через сутки семена уже набухшие, некоторые с клювиками, готовы в землю.

Буквально на следующий день проклюнутся все. И рассада потом пойдет крепче, стебли толще и цвет зеленее. А еще аспирин от черной ножки спасает. Еще важный момент: если у вас завалялись старые семена, которым по три-четыре года, не спешите их выбрасывать. Шипучка может и их разбудить.

Но есть пара «не». Не сыпьте больше одной таблетки на три литра. Передозировка семенам только навредит, они просто сгорят в кислоте. Не берите аспирин с добавками, всякие шипучки с витамином С или лимонной кислотой — нужна чистая ацетилсалицилка. И не держите семена в растворе дольше суток, это уже перебор.

Ну и главное: аспирин — это не панацея на все случаи жизни. Он помогает на старте, дает толчок. А дальше рассаде нужны свет, тепло, нормальная земля и подкормки. Не думайте, что если замочили в таблетке, то можно забыть про рассаду до высадки. Уход никто не отменял.

