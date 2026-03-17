Опасны ли домофоны с системой распознавания лиц

В новых жилых комплексах все чаще появляются домофоны с системой распознавания лиц. Но не все жители положительно относятся к этому, опасаясь утечек данных. А могут ли они быть?

Компания по строительству недвижимости «Садовое кольцо» провела исследование, результаты которого опубликовало ТАСС. Согласно ему, почти 28 процентов опрошенных не против установки системы распознавания лиц для входа в подъезд. Еще 27,9 процента респондентов готовы пользоваться этой технологией, если она не увеличит сумму коммунальных платежей. А вот 30,8 процента опрошенных настороженно относятся к биометрическим системам (в которые, кстати, входит не только распознавание лица, но и, например, считыватель отпечатков пальцев).

Однако именно распознавание лица в последние годы становится все более привычной нам технологией. Ее можно встретить на кассе любого магазина или, например, в метро. Уже несколько лет можно на строить разблокировку телефона с помощью своего лица.

Так почему же не использовать такую технологию в домофонах? И на самом деле она уже используется. Например, один из первых российских умных домофонов с распознаванием лиц еще в 2019 году представила госкорпорация «Ростех». Устройства используются в некоторых столичных жилых комплексах премиум и среднего класса.

Отправила свою фотографию в управляющую компанию, и теперь домофон пропускает меня без ключа и кода. Очень удобно, — делится своим опытом москвичка Арина Банина, живущая в современном ЖК на Дмитровском шоссе.

Впрочем, у таких гаджетов есть и противники, которые считают их установку излишней мерой безопасности.

У нас есть камеры, есть консьерж. Зачем нам еще и распознавание лиц? Это же деньги на ветер, так еще и отдавать свои личные данные неизвестно куда, — отмечает жительница района Новокосино Ирина Филиппова.

А в самом деле, куда пойдут биометрические данные в случае установки такого домофона? Надежно ли они хранятся?

Думаю, многие представляют себе системы распознавания лиц как базу фотографий, где по папкам разложены изображения граждан. Условно, система ищет жильца 10-й квартиры и обращается к хранилищу с маркером «Сергей Иванович», откуда и берет картинку и сравнивает с поступающим от домофона видео. Это, разумеется, не так, — объясняет Дмитрий Пензов, технический директор компании — разработчика систем хранения данных.

Конечно, исходные фото важны, но это «сырые» данные, на основе которых строятся биометрические модели. Для определения принадлежности лица используется ряд шаблонов, в которых применяются математические векторы, например, расстояния между зрачками, кончиком носа и переносицей, толщина губ.... Вот эти вещи и сравнивает машина, а не абстрактную «похожесть» с фото. И все эти данные хранятся в разных местах. «Сырые» фото или видео могут находиться в облачном или физическом хранилище, а вот математические «коды» уже попадают в отдельные, зашифрованные базы данных, где они связаны с другой важной служебной информацией, вроде идентификационного номера (ID) или временных пометок.

Так что на практике это не одна папка с лицами, а несколько логически разделенных контуров. И риск утечки зависит не столько от самого «железа», сколько от того, как продумана вся система в целом, — заключает эксперт.

Если биометрию разделить на уровни, зашифровать и применить другие меры предосторожности, то взломать такой контур становится очень сложно.

Но объяснить принцип работы гаджета управляющие компании могут далеко не всегда, вот и возникают опасения и недопонимание.

Боязнь жильцов, видимо, связана с тем, что оператор домофонов, который предоставляет им эту услугу, не может гарантировать надлежащую сохранность биометрических данных, — объясняет Олег Седов, эксперт по информационной безопасности, директор по развитию компании, обеспечивающей цифровую безопасность. — И людей можно понять, когда они опасаются, что их данные могут куда-то утечь. Однако важно учитывать, что биометрическая информация хранится не у операторов, а в Единой биометрической системе (ЕБС). Это государственная цифровая платформа. Именно оттуда оператор получает необходимые данные. Уровень защиты этого хранилища очень высокий, и на сегодняшний день о компрометирующих прецедентах я не слышал, — отмечает эксперт.

При этом, помимо вопросов безопасности, возникает и другая проблема — финансовая. Использование таких технологий требует дополнительных вложений со стороны оператора, которые он переложит на жильцов. И если объяснить людям принцип работы биометрической системы и убедить их в ее надежности вполне возможно, то денежный вопрос может стать серьезным препятствием для установки таких домофонов.

Представление о том, что данные обязательно утекут, — скорее миф, который можно развенчать. А вот расходы на обслуживание подобной системы действительно могут отпугнуть людей, особенно в текущей экономической ситуации. Причем дело не только в ней. Представьте большой многоквартирный дом: его жители находятся в разном материальном положении, но платить за установку и обслуживание нового домофона им придется одинаково, — говорит эксперт.

По словам Олега Седова, в целом развитие таких технологий сдерживает именно финансовый аспект, а не технологическая отсталость или угроза утечки данных.

Согласно данным с сайта мэра Москвы, оборудовать дом умными домофонами можно только по результатам общего собрания собственников — не менее двух третей жильцов должны проголосовать «за». Если по его итогам было решено, что умные домофоны нужны, то ими оборудуют весь дом — выборочно в нескольких подъездах нельзя. А ведь зачастую жильцам многоквартирного дома весьма непросто бывает достигнуть договоренности и по куда более простым вопросам.

СПРАВКА

Единая биометрическая система (ЕБС) — государственная цифровая платформа, которая позволяет установить и подтвердить личность человека по его физиологическим и биологическим характеристикам. Оператором ЕБС является АО «Центр биометрических технологий». Эта организация обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных. В ЕБС используется два вида биометрии — изображение лица и запись голоса. Благодаря этому можно точно и безопасно идентифицировать человека. Работа с биометрией ведется с соблюдением всех требований информационной безопасности, а защищенность самой системы подтверждена сертификатом ФСБ.