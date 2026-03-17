Cтарый рецепт, который поможет победить сорняки

Выходишь в марте с лопатой снег покидать — сплошное удовольствие. Помахал часик, щеки розовые, потом забегаешь в дом, чай с ватрушками, красота. Для офисного планктона, который зиму за компом просидел, это лучшая зарядка. Но как только солнце припекает, снег уходит, и из-под земли лезут первые зеленые ростки, тут-то ты и понимаешь: снег был цветочками, ягодки впереди.

А ягодки эти — сорняки. И борьба с ними идет не на жизнь, а на смерть. И ведь если бы так же прели полезные огурцы с помидорами, цены б им не было. Но нет, гортензия замерзла, иву мыши погрызли, туи почернели и скукожились, зато лебеда, одуванчики и вьюнок — вот они, тут как тут, прут стеной. И начинается: все лето попой кверху, тяпкой машешь, а им хоть бы хны.

Травить химией боязно. Кто уксусом поливает, но иногда для бурьяна он как компот — только аппетит раззадоривает. Кто солью сыплет, забывая, что натрий из соли вступает в реакции и засаливает почву так, что потом сто лет ничего не родит. Римляне, когда Карфаген разрушили, его землю солью засыпали, чтобы там трава не росла. И ведь не росла!

Но есть один старый способ, еще от Менделеева. Да-да, того самого, с таблицей и водкой. Дмитрий Иванович не только химией занимался, но и землю любил. Купил он себе имение под Москвой, в Боблово, и решил там английский парк разбить с цветниками. Кто хоть раз цветы сажал, понимает, сколько с ними мороки. А Менделееву еще и таблицу придумывать надо было. Но сорняки его, видимо, так достали, что он придумал свой рецепт раствора, который любую траву убивает под корень. И земля при этом не травится.

Рецепт простой, на 10 литров воды берем 30 грамм стружки хозяйственного мыла, 30 мл любого масла, 50 грамм буры (тетраборат натрия, продается в аптеках или хозмагах) и 500 грамм серого хлористого калия. Тут важный момент: калий нужен именно серый, в нем много хлора, который сорняк и прикончит. Розовый не берите, там железо, эффект будет не тот.

Все это добро кидаете в ведро, мешаете, пока мыло не разойдется, наливаете в лейку и идете по участку. Проливаете щели между плиткой, дорожки, а под многолетние сорняки с длинными корнями льете прямо под корень грамм по сто. Через пару-тройку дней сорняк пожелтеет и засохнет. Корень у него станет вялым и скукоженным, потому что хлор свое дело сделает. А через месяц хлор из почвы выветрится или дождями вымоется, а калий останется и будет удобрением для нормальных растений. В отличие от современной химии, которая землю травит на годы вперед, тут и экология чистая, и сорнякам каюк.