Какие бывают тараканы и почему от них так трудно избавиться

У большинства из нас эти насекомые вызывают чувство брезгливости. За что же мы так не любим тараканов, какими они бывают и почему от этих насекомых так трудно избавиться?

© Вечерняя Москва

Обоснована ли наша неприязнь к тараканам, мы попросили объяснить Дмитрия Владимировича Муху, доктора биологических наук, профессора, заведующего лабораторией генетических основ биоразнообразия Института общей генетики РАН.

— Дмитрий Владимирович, тараканы представляют для человека опасность?

— Во-первых, они являются механическими переносчиками самых разных вредоносных микроорганизмов. Во-вторых, кутикула тараканов содержит несколько белков, которые у людей вызывают сильную аллергию. У нас про это мало говорят, но аллергия сама по себе достаточно опасна, поскольку приводит к расшатыванию иммунной системы.

— Что представляет собой генетика тараканов?

— Это интересная область науки, в которой достаточно много белых пятен. Например, популяционная генетика тараканов. Стоит типичный многоквартирный дом, и в одном подъезде есть тараканы, а в другом — нет. Почему? Неизвестно. Но в академической среде изучением этих вопросов практически не занимаются. Это парадоксально, потому что все хотят избавиться от тараканов, но для этого ведь нужно понять, как они устроены. Надо изучать структуру популяции — определить направления миграции, изучить разнообразие внутри популяции. Исследования проводятся, но их явно недостаточно.

— Как выдумаете, по какой причине тараканы могут покинуть ту или иную квартиру?

— Если применяют инсектициды, на время насекомые уйдут, а через несколько поколений тараканы будут принимать решение — надо им возвращаться в это помещение или нет? Как они это «решение принимают» — тоже вопрос открытый.

— А правда, что среди насекомых есть тараканы-разведчики, которые приходят на неизведанную территорию и как-то передают «своим», чтобы шли сюда?

— Да, такое встречается довольно часто.

— Это говорит о том, что у них достаточно развитый интеллект?

— У них развито социальное поведение. Они живут группой, образуют гнездо, где самки выводят следующее поколение. Есть разведка для поиска пищи, воды. Изучение социального поведения тараканов позволило разработать инсектициды последнего поколения. Раньше как было? Коснулся таракан нанесенного на плинтусы хлорофоса и умер, потому что хлорофос обладает нервно-паралитическим действием. Современные же инсектициды основаны на том, что таракан съедает эту химию и умирает не сразу, а через несколько дней, успевая прийти в гнездо, где отравленное насекомое способно заразить остальных.

— Но наверняка эта химия влияет не только на тараканов?

— Она влияет и на людей, и на домашних животных. Поэтому наша лаборатория работает над разработкой экологически чистых препаратов, чтобы они убивали только тараканов и были безвредны для других насекомых. Структура генома таракана была недавно полностью определена, поэтому это реально сделать.

— А правда, что тараканы умеют летать?

— Рыжие тараканы, всем известные «прусаки», летать не умеют. А вот их ближайший родственник — азиатский таракан, плохонько, но летает. Кстати, именно из азиатских тараканов произошел «наш» рыжий таракан. Азиатский заселил дома человека и остался жить с нами. Произошло это примерно две тысячи лет назад в Индии. Эта страна — родина рыжего таракана. Так что правильней было бы называть его индийским, а не германским («прусаком»).

— А черный таракан откуда взялся?

— Скорее всего, из Африки.

— Они скрещиваются между собой?

— Нет. Рыжий и черный таракан не скрещиваются. Это разные виды.

— В наших домах живут рыжие и черные тараканы. Других нет?

— Встречается, но достаточно редко, буро-окаймленный таракан, его еще называют мебельным. Кроме того, есть любители, которые разводят тараканов специально — мадагаскарских, например. Иногда разные виды тараканов разводят как корм для рептилий. Есть и очень красивые тараканы — например, зеленые. Любой крупный экзотический таракан не вызывает отрицательных эмоций.

— Какие самые удивительные особенности тараканов?

— У них имеется своего рода смекалка. Например, люди делают ловушки, чтобы таракан съел приманку, получил дозу ядовитого вещества и понес его в гнездо. Известно, что тараканы любят сладкое. Стали добавлять в приманки сахар. И очень быстро тараканы распознали, что это яд, и перестали его есть. Теперь тараканов сахаром не обманешь. На усиках у них есть рецепторы, которые чувствуют сладкое. Это закрепляется на генетическом уровне: рождаются особи, которые еще не пробовали, а уже знают, что сахар — это плохо.

— Жаль, мы так не умеем. А хоть какую-то пользу таракан может принести?

— Во-первых, рыжий таракан интересен нам как объект исследования. Много нового удается открыть, изучая структурно-функциональную организацию его генома. Есть особый тараканий вирус, нами открытый, который способен этих насекомых убивать. Однако вирусу неинтересно убивать хозяина, ему же жить будет негде. В результате долгой эволюции выработались взаимодействия «паразит — хозяин», когда вирус живет, а таракану не настолько плохо, чтобы сразу умереть. Но мы умеем делать «эволюцию в пробирке», когда можно отбирать вирус, который будет убивать тараканов. Такой генетически измененный вирус можно получить в лаборатории и использовать как агент для борьбы с тараканами.

— В каких еще областях может найти применение изучения насекомого?

— Открытый нами денсовирус рыжего таракана оказался очень полезным. Его можно использовать как основу для создания «пустых» вирусных оболочек, на которые мы можем прикреплять частицы опасных для нас вирусов. Можно использовать такую методику для получения вакцин. Этим направлением мы тоже занимаемся.

— Как же сделать, чтобы у нас в домах тараканы никогда не появлялись?

— Я против того, чтобы кого-то стереть с лица Земли. Не думаю, что исчезновение тараканов приведет к экологической катастрофе, но истреблять их полностью неправильно. Мы должны регулировать их численность, бороться с ними безопасными методами, без вредной «химии». Какие правила тут важны? Первое — чистота. Второе — изоляция от соседей, чтобы сетка на воздуховоде была, и третье — самим не приносить тараканов в дом. Но если тараканы завелись — есть два варианта борьбы с ними. Если нет домашних животных, то вызывайте сотрудников санэпидстанции с их «злой» химией. Это самый эффективный подход. Второй вариант — использование гелей-приманок с химическими инсектицидами последнего поколения.