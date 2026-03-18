Не губите петунии на старте: главные ошибки в выращивании рассады

Петуния — это, пожалуй, королева любого сада. Яркая, пышная, цветет все лето без устали, и расцветок столько, что глаза разбегаются. Казалось бы, что может быть проще? Посадил семечко в землю, поливай себе и жди. Но не тут-то было. Многие, кто пытался вырастить рассаду петунии, сталкивались с тем, что она то не всходит, то вытягивается в ниточку, то падает и пропадает. И вроде все делаешь как обычно, а результат — слезы. На самом деле у этой красавицы есть свои капризы, и если их не знать, хорошей рассады не видать.

Самая частая ошибка — это неправильный посев. Семена у петунии крошечные, почти пыль. Им для прорастания нужен свет. Поэтому ни в коем случае нельзя закапывать их в землю или присыпать сверху. Просто рассыпьте по поверхности влажного грунта, и все. Хитрый способ: насыпьте сверху на почву немного снега, а на него уже семена. Снег растает и сам затянет их на нужную глубину. После посева обязательно накройте контейнер пленкой или крышкой, чтобы создать парник, рассказал автор канала «С грядки — к столу».

Петуния — жуткая солнцелюбка. Если ей не хватает света, она не растет, а мучается. Идеально, чтобы свет горел часов 14-16 в сутки. Если у вас окна выходят на север или весна выдается пасмурной, без фитолампы не обойтись. Иначе рассада вытянется, станет бледной и хилой, и пышного цветения вы не дождетесь.

С водой важно не переборщить и не пересушить. Если грунт пересохнет, семена в оболочке могут просто не проклюнуться. Если залить, корни сгниют от черной ножки. Почва всегда должна быть чуть влажной, но не мокрой. И поливать лучше не из лейки, а из пульверизатора, чтобы не размыть семена. Еще один момент, про который многие забывают: полив по листьям — табу. Молодые росточки такие нежные, что вода может их просто поломать.

Когда появится два-три настоящих листика, петунию пора пикировать, то есть рассаживать по отдельным стаканчикам. В тесноте она сидеть не любит. Берите маленькую ложечку или зубочистку, чтобы не повредить корешки, и аккуратно пересаживайте. После пикировки рост может замедлиться — это нормально, дайте растению пару дней на адаптацию.

Кроме того, не снимайте крышку с контейнера сразу после первых всходов. Это убьет микроклимат. Подождите, пока у всех петуний не появится хотя бы по две-три пары настоящих листьев.

Если соблюдать эти нехитрые правила, ваша петуния будет крепкой, здоровой и отблагодарит вас таким цветением, что соседи обзавидуются.