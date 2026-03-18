Перечислены правила безопасной прогулки с питомцем

Весной открывается множество возможностей для прогулок с четвероногими друзьями, но необходимо помнить о правилах безопасности, особенно у водоемов, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«С наступлением весны многие из нас с нетерпением ждут момента, когда снег начнeт таять и природа пробуждаться: парки и аллеи постепенно освобождаются от зимнего покрова, появляется первая зелень и открывается простор для прогулок с четвероногими друзьями. Однако важно помнить о мерах предосторожности – особенно у водоeмов. Помните о безопасности на воде, и пусть каждая прогулка с любимцем будет наполнена радостью и теплом», – говорится в сообщении.

Петр Носков, начальник станции «Карамышево» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, объяснил, что весенний лед крайне опасен. Он рекомендовал избегать прогулок по замерзшим рекам и озерам, выбирая для выгула парковые зоны или специальные площадки. Если маршрут все же проходит вдоль береговой линии, питомца ни в коем случае нельзя спускать с поводка. Особую осторожность следует проявлять у водоемов, где зимуют водоплавающие птицы: собака может броситься за добычей и провалиться под лед.

По словам специалиста, толщина льда на естественных водоемах неравномерна. Безопасным считается прозрачный лед голубого или зеленого оттенка толщиной не менее 10 см, но даже при таких условиях рисковать не стоит. Если питомец все же провалился, спасатели категорически запрещают пытаться вызволить его самостоятельно – это может привести к трагедии и для самого хозяина. Необходимо немедленно звонить по номеру 112 или на ближайшую спасательную станцию (телефон указан на знаках безопасности вдоль берега). Специалисты оперативно придут на помощь.

Кроме того, спасатели советуют заранее позаботиться об экипировке: надевать на питомца яркий комбинезон или ошейник, которые сделают его заметным в сумерках или снегопад. Вечерние прогулки требуют дополнительного освещения, поэтому фонарик обязателен. Также важно разместить на ошейнике контактную информацию владельца – в непредвиденной ситуации это поможет быстрее найти животное.