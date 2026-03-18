Агроном назвала четыре самых лучших сорта томата со сладкой мякотью

У любого огородника есть свои любимчики среди томатов, с которыми совсем не хочется прощаться. В теплице места вечно не хватает, но семена обычно оставляют именно с тех сортов, которые годами показывают себя с лучшей стороны и стабильно радуют урожаем. Это как коробка конфет на Новый год: пусть каждого сорта всего по паре кустов, зато на столе потом настоящее вкусовое богатство.

Агроном Ксения Давыдова поделилась сортами-фаворитами, которые точно стоит посадить в следующем сезоне.

"Розовый Котя"

На первый взгляд это просто желтый томат, но с эффектными розовыми полосками. Почему при этом он именно "розовый" – вопрос, на который даже опытные дачники не всегда находят ответ. Зато в банках такие помидоры выглядят очень красиво и по-настоящему празднично.

У "Розового Коти" приятный вкус с явной сладостью, мякоть сочная и нежная. Гибрид хорошо противостоит болезням, а листья до самого конца сезона остаются зелеными и здоровыми, рассказала агроном.

"Черный Жемчуг"

Этот сорт стал настоящей находкой прошлого лета. Его признали самым сладким из всех, что когда-либо приходилось пробовать. Впечатление он произвел такое сильное, что ему даже посвятили отдельный материал.

Как отметила агроном, это растение индетерминантное, высокое, поэтому ему нужны подвязка и пасынкование. Оптимально формировать его в 2-3 стебля – так можно получить максимум урожая. Сорт среднеранний, плоды начинают поспевать через 90-100 дней после появления всходов.

"Желтый Финик"

Известный и давно любимый многими сорт. В запасе сохранились даже семена 2015 и 2017 годов, и они до сих пор всходят дружно. Но свежие семена все равно заготавливают каждый сезон – так спокойнее и надежнее.

– Полудетерминантный сорт черри-типа, который можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Первые плоды созревают примерно на 120-130 день после посадки, но плодоношение растянутое, до самой осени, – сообщила Давыдова.

"Малиновый Виконте"

Ранний сорт с крупными и очень вкусными плодами. Крупноплодных томатов в коллекции не так много, поэтому этот сорт оставляют хотя бы ради приятного разнообразия.

Плоды у него крупные, весом 220-260 граммов, а некоторые вырастают и до 300-400 граммов. Мякоть сочная и нежная, кожица тонкая. Для такого компактного куста урожайность вполне достойная – 5-6 кг с квадратного метра, пояснила агроном.

